Sinner, stop precauzionale ma Wimbledon è vicino

A poco più di 10 giorni da Wimbledon arriva una brutta notizia per il tennis italiano e Jannik Sinner. Il tennista altoatesino si è dovuto fermare nel corso del match di quarti di finale all’ATP di Halle oggi contro Aleksandr Bublik a causa di un problema muscolare. Tutto sotto controllo pare per l’ex allievo di Riccardo Piatti, ora allenato da Simone Vagnozzi, ma un campanello d’allarme da non sottovalutare. Anche perché questo stop arriva al torneo di Halle, propedeutico al terzo appuntamento Slam di Wimbledon.

SINNER, OCCHI SU WIMBLEDON

L’attenzione del tennista italiano d’altronde è sull’appuntamento londinese. Il torneo di Wimbledon è forse lo Slam più atteso, anche da chi non ama particolarmente la superficie verde. Jannik avrebbe voluto arrivarci con una spinta diversa, con una bella prestazione nel torneo di Halle ma così non è stato. Un brutto colpo anche al morale di Sinner che, dopo le deludenti eliminazioni di Roma contro Cerundolo e Parigi contro Altmaier, punta a fare un bel risultato in Terra d’Albione. Lo scorso anno Jannik fece registrare il miglior risultato in carriera a Wimbledon fermandosi ai quarti battuto dal solito grande Novak Djokovic.

LO STOP DI OGGI

Il KO di oggi, tuttavia, dovrebbe essere precauzionale. Sinner ha perso il primo set 7-5, chiedendo anche l’intervento del fisioterapista. Poi dopo il 2-0 di Bublik all’inizio del secondo set ha deciso di fermarsi per non aggravare la situazione. Sinner avrebbe avuto un piccolo problema muscolare alla gamba sinistra, probabilmente all’altezza della coscia. Un fastidio che gli ha impedito di esprimersi al meglio ad Halle quest’oggi che potrebbe pregiudicarne la partecipazione a Wimbledon. Ecco quindi che saggiamente Sinner si è fermato e ora punta a rimettersi in perfette condizioni per cominciare l’avventura londinese.

Tecnicamente, il tennista di San Candido è in buone condizioni. Ieri, infatti, aveva avuto la meglio di Lorenzo Sonego in tre set. Dal punto di vista prettamente tennistico, Jannik sembra avere superato le indecisioni degli Internazionali di Roma e Roland Garros ma ora deve affrontare questo nuovo piccolo problema.