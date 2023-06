Via in prestito: la Juve ne cede due in un solo colpo

La Juventus è pronta ad effettuare una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione sportiva. In particolar modo dal punto di vista del mercato

La dirigenza bianconera è pronta a sfoltire la rosa e mettere definitivamente da parte alcuni calciatori che non rientrano nella lista dei desideri del tecnico Massimiliano Allegri (anche se la sua posizione continua ad essere in forte dubbio). Come riportato in precedenza il club piemontese è pronto a cedere non uno, ma addirittura due calciatori in un colpo solo.

Non è finita qui visto che andrebbero a rinforzare la stessa squadra, pronta ad essere una delle protagoniste assolute del prossimo campionato nella massima serie. Un doppio colpo che infiammerebbe la tifoseria, pronta ad accogliere a braccia aperte i due possibili nuovi arrivi. Anche se non è così facile come sembra per molti motivi.

Una delle squadre che intende disputare un ottimo campionato non può che essere il Genoa. Dopo solamente un anno di purgatorio in B il team di Alberto Gilardino (confermato anche per la prossima stagione) è pronta a dire la sua. I liguri sanno bene che il campionato di cadetteria è fin troppo diverso da quello di A. Per rimanere in questa categoria bisogna essere molto attivi in ottica calciomercato.

Juventus, non uno ma ben due addii: le ultime

Ed è per questo motivo che la dirigenza rossoblù è pronta a bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni su due calciatori che potrebbero fare al caso del campione del Mondo. Si tratta di Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea. Due calciatori, dello stesso ruolo, che potrebbero andare a rinforzare la linea mediana dei liguri. Il primo ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra.

Si è tolto la soddisfazione anche di trovare i suoi primi assist in prima squadra (36 presenze in tutte le competizioni). Anche se non è riuscito a mettere a segno la sua prima rete. In alcune partite è apparso decisamente sottotono. Per alcuni tifosi bianconeri non è ancora pronto a giocare ad alti livelli e, soprattutto, vestire una gloriosa maglia come quella della Juventus.

L’argentino, invece, è un punto fermo della ‘Next Generation‘ allenata da Lamberto Zauli. Con Allegri ha visto il campo solamente in cinque occasioni. Per i due calciatori è previsto un possibile prestito al Genoa. Anche se non è da scartare il fatto che un’altra squadra è pronta a fiondarsi su di loro: si tratta del Frosinone neopromosso in A e pronto a rovinare la “festa” del Grifone.