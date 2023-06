Camila Giorgi stuzzica i fan, bretellina giù e posa da femme fatale

Camila Giorgi non sembra aver risentito della sconfitta contro Venus Williams: sorrisi e sensualità nell’ultimo selfie

Mai banale. Neppure nelle sconfitte, neppure nella natura delle critiche che ormai da anni, per i più disparati motivi, le sono state mosse. Camila Giorgi non sta certo attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera, per lo meno risultati alla mano. Fuori ai sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia, precedentemente ritiratasi a Madrid sulla situazione di un set pari contro Mayar Sherif e infine, cronaca abbastanza recente, ko tecnico – sempre per i ‘maledetti’ problemi al ginocchio – al Roland Garros. Quando comunuque era stata travolta 6-2 al primo set fa Jessica Pegula.

L’ultima eliminazione, quella sulla quale hanno parlato anche leggendarie figure del tennis come Martina Navratilova, è arrivata per mano della rediviva Venus Williams: 43 anni e ancora tanta voglia di stupire. La cinque volte campionessa di Wimbledon, attualmente numero 697 del ranking WTA, ha avuto la meglio in tre set al termine di un match che ha visto Camila al centro di un vortice di critiche per un comportamento non propriamente ‘inglese‘.

Con la sua avversaria a terra dopo uno scivolone, all’azzurra è bastato rimandare la palla dall’altra parte per ottenere il punto. Fin qui tutto bene, se non fosse che l’esultanza col ‘pugnetto’ forse Camila se la sarebbe potuta effettivamente risparmiare. Nemmeno a dirlo, è scattata la polemica per un comportamento che effettivamente ha rasentato l’antisportività.

Camila, sorrisi e sensualità contro le polemiche

Ma come si è posta Camila nei confronti della bufera che l’ha investita? Non cambiando di una virgola il suo comportamento. Per lo meno a giudicare dalla naturalezza con la quale continua a condividere sui social i suoi contenuti. Shooting oltremodo apprezzati dai fans, ma che forniscono – nemmeno a dirlo – ampio materiale per i suoi detrattori.

Eccola, la bella Camila: vestitino corto, bretella sinistra abbassata a scoprire una sensualissima schiena, e tanti sorrisi elargiti ai suoi ammiratori. E forse, sarcasticamente, anche ai ‘leoni da tastiera’ che la crticano per una presunta eccessiva presenza sui social a discapito della concentrazione che dovrebbe essere esclusivamente sulle fatiche dell’allenamento.

Da questo punto di vista l’azzurra è allenata da anni a critiche di siffata natura. Negli utimi tempi anche un certo Matteo Berrettini, che con Camila condivide – oltre che parecchi guai fisici – anche un’ottima partecipazione nel mondo delle pubblicità e agli eventi di stampo glamour, è stato messo all’angolo da chi evidentemente non si rassegna al grande successo mediatico dei due atleti. Belli, famosi e vincenti. Il talento ci sarebbe tutto per tornare ad alzare trofei e togliersi ancora tante soddisfazioni.