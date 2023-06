Erede Dzeko a zero: l’Inter cala il poker

L’Inter saluta Edin Dzeko a parametro zero, diretto verso il Fenerbahce: ma è già caccia al suo erede, quattro profili valutati

Si è definitivamente concluso il ciclo di Edin Dzeko all’Inter. I nerazzurri dovranno intervenire seriamente nei prossimi giorni sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Salutato il bosniaco, c’è la situazione Lukaku che è un costante punto interrogativo e Joaquin Correa che fin qui non si è dimostrato all’altezza.

L’unico idoneo e inamovibile resta Lautaro Martinez, autore di una grande stagione, l’ennesima con i nerazzurri. Marotta e Ausilio cercano un sostituto di Dzeko sul mercato e sono ben quattro i profili che stanno valutando, tutti di livello notevole.

Il primo nome sulla lista è Marcus Thuram, centravanti francese seguito con insistenza anche dal Milan e dal PSG. L’Inter lo ha trattato anche prima di prendere Correa, poi si infortunò e i nerazzurri virarono sull’argentino. Adesso, il figlio d’arte si libera a parametro zero e non ha ancora scelto la sua prossima squadra. Le pretese economiche sono molto alte e Marotta non parteciperà ad aste.

Thuram è uno di quei giocatori che si sposerebbe a meraviglia con il modo di giocare di Simone Inzaghi. La capacità di segnare con facilità è quel che serve al futuro partner di Lautaro Martinez per tentare nuove imprese in Italia e soprattutto in Europa.

Inter, non solo Thuram: ecco le alternative

I soldi in casa Inter sono pochi e se non dovesse arrivare Thuram, Marotta punterebbe comunque su un profilo svincolato. Una delle alternative è Wilfried Zaha, che lascerà il Crystal Palace a parametro zero dopo otto stagioni. L’attaccante ivoriano si è sempre contraddistinto per la sua duttilità e infatti nasce come esterno capace di giocare su entrambe le fasce, ma può ricoprire anche il ruolo del centravanti. Su di lui ci sono PSG e Al Nassr.

L’altra alternativa è Moussa Dembélé, che dirà addio al Lione dopo una stagione difficile. Il francese non riesce più a tornare sui livelli di qualche anno fa, quando il suo valore ha raggiunto il picco di 50 milioni di euro. Niente rinnovo con l’OL e addio, un’occasione a parametro zero che l’Inter potrebbe sfruttare.

L’ultimo giocatore preso in considerazione è uno molto diverso dagli altri. Si tratta di Munir El Haddadi, scuola Barcellona, uno dei tanti canterani che però non hanno trovato grossa fortuna nel calcio mondiale. Tuttavia, la sua carriera resta di buon livello e anche lui si libererà a zero dal Getafe.