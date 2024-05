Non c’è pace per Sinner, stangata durissima per l’azzurro

Sinner è sempre più vicino a diventare numero uno al mondo. Ciononostante per l’azzurro non è il miglior periodo, e arriva l’ennesima doccia fredda

Jannik Sinner è il grande assente in questi Internazionali di Roma. Il suo 2024 è stato finora fantastico, ma un problema all’anca ha fermato la sua ascesa, anche in Italia sarebbe stato il grande favorito e ha già dimostrato di esser molto competitivo anche su terra battuta.

Qualcuno aveva dubbi, ma Jannik – sia a Monte-Carlo che a Madrid – è apparso capace di far bene anche su questa superficie e solo un problema fisico (comunque non da poco) ha fermato il tutto. A partire dalla sua rincorsa al numero uno, probabilmente senza l’infortunio staremmo già parlando del primo italiano nella storia a raggiungere la vetta del ranking Atp.

Situazione ora che può verificarsi invece al prossimo Roland Garros dove Jannik Sinner ha una grandissima opportunità. Se il campione uscente Novak Djokovic non raggiungerà la finale, Sinner diventerà matematicamente numero uno: ora non ci sono dubbi e la cosa curiosa è che Jannik rischia seriamente di salire in vetta alla classifica senza giocare il torneo.

Jannik Sinner e il Roland Garros, le ultime indicazioni non sono positive

Mentre si disputava il torneo Sinner osservava da lontano. Il tennista azzurro è stato in questi giorni allo J-Medical di Torino dove – insieme al suo staff – ha provato a curare e valutare il suo problema all’anca. Roba non da poco e c’è grande preoccupazione, soprattutto dai tifosi, circa le sue condizioni.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato riguardo le condizioni dell’azzurro e le sensazioni non sono ottimistiche. Per il tennista azzurro c’è un atteggiamento di massima precauzione e si vogliono evitare rischi, i medici quindi avrebbero sconsigliato all’azzurro la partecipazione al prossimo Roland Garros. Sinner vorrebbe provarci, soprattutto visto la grande opportunità di diventare numero uno al mondo in campo, ma allo stesso tempo il calendario fitto e il fatto di dover giocare tre set su cinque a Parigi frena i tifosi.

Al momento non ci sono certezze, ma è più no che si e Jannik appare sempre più lontano dal Roland Garros. L’azzurro potrebbe tornare in campo tra circa un mese al torneo di Halle, torneo tedesco che si disputa sull’erba e che fa da preparazione a Wimbledon. Jannik ha una grossa chance, le prossime settimane saranno decisive per chiarire il suo futuro. I tifosi sono in ansia e non vedono l’ora di conoscere il futuro del campione di San Candido.