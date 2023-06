Formula 1, carriera alla fine: l’annuncio UFFICIALE

In Formula 1 c’è un ritiro che fa preoccupare i tifosi, uno degli uomini più vincenti di questo sport è pronto a dare l’addio ai motori

Una decisione che fa riflettere i tanti sportivi, la Formula 1 non sarà più la stessa senza uno degli uomini maggiormente rappresentativi. Non sembrano esserci quasi più dubbi su un addio che renderà tristi un po’ tutti.

È una stagione di grande stress in Formula 1, non mancano mai gli episodi che possono far discutere. In particolare, è la proiezione futura che preoccupa e non poco scuderie, piloti e sportivi in quanto ci sarà qualcosa di clamoroso a scuotere un po’ tutti.

Uno dei protagonisti si ritirerà: la decisione sembra irremovibile, dopo aver dato tanto se ne andrà una delle figure più rappresentative. Vincente e sferzante, ha dato decisamente un cambio di passo a uno sport che sembrava in flessione, il suo marchio è stato apprezzato nel corso del tempo, ricevendo applausi bipartisan.

Si ritira un totem della Formula 1: i dettagli su Adrian Newey

In una recente intervista a Sky Sport si è aperta una possibilità imprevista per i tifosi. La probabilità di un addio così coinvolge uno dei volti noti dei paddock, sarebbe una partenza di peso che andrebbe a determinare anche scossoni importanti in pista. Adrian Newey pensa al ritiro, il direttore tecnico della Red Bull ha aperto uno scenario ora da dover comprendere a pieno.

Pur senza dare una data precisa su questo evento, dopo aver prolungato comunque il suo contratto, l’ingegnere inglese ha ammesso come il pensiero di lasciare le corse stia cominciando a essere sempre più pressante: “Realisticamente è un conto alla rovescia, ma non so esattamente quando arriverà quel giorno”. Newey via dalla Red Bull e dalla Formula 1 non è un’ipotesi a questo punto lontana, dal 2006 ha abbracciato la causa del team austro-inglese dopo l’esperienza in McLaren e il binomio è stato tra i migliori della storia.

Nel commentare la centesima vittoria del team in F1 ha così lanciato questa bomba: non sarà facile comunque trovare un sostituto. L’addio alla Formula 1 sarebbe un colpo pesante per tutti, Newey ha vinto ben cinque titoli costruttori, e sei con i piloti (quattro con Vettel e due con Vestrappen) e probabilmente a fine anno il numero avanzerà. La decisione di lasciare con ogni probabilità arriverà a fine 2024, solamente cinquanta giorni fa ha prolungato il suo contratto con la Red Bull. Può chiudere in bellezza prima dell’addio.