Che curve: Lindsey Vonn senza freni in costume

Lindsey Vonn dalla montagna al mare, ma con un fascino che rimane immutato e raddoppia proprio con i primi caldi

La campionessa di sci è in una veste inedita, dimostrando tutta la sua bellezza anche in spiaggia. Non solo sport invernali, ma anche un meritato relax estivo che mette decisamente di buon umore tutti i followers.

È rimasta nel cuore dei fan, non è un caso come ancora sia una protagonista nel mondo degli sport invernali. Lindsey Vonn è sempre molto amata dal pubblico, i suoi successi hanno fatto storia e lanciato direttamente una grande attenzione, anche su un piano pubblicitario, su sport considerati meno in vista.

La Vonn ha anticipato i tempi, diventando la prima campionessa social partendo dalla montagna e andando ora decisamente verso il mare. Il momento di relax della quasi 40enne è stato particolarmente apprezzato dai fan, e le sue foto sono diventate subito virali.

Vonn al mare, spettacolo per i fan

Con 82 successi è stata tra le più vincenti degli sport alpini, in pochi possono vantare questi numeri così importanti. Ha vinto una gara iridata in ognuna delle massime discipline, nonché la medaglia d’oro alle Olimpiadi, la discesa a Vancouver nel 2010 fu dorata e la lanciò all’attenzione del grande pubblico, dopo aver mostrato comunque il suo talento già quattro anni prima a Torino.

Vincendo l’Olimpiade invernale è diventata così anche un personaggio maggiormente in voga. L’americana è seguita ancora in tutto il mondo: Lindsey Vonn in costume è un inedito tutto da scoprire attraverso i suoi canali social che fanno da cassa di risonanza.

Sorridente e alla ricerca della miglior abbronzatura, l’ex sciatrice si gode questo momento di vacanza, pensando comunque anche ai prossimi impegni. Sta diventando sempre più una testimonial ambita e ricercata, si sta aprendo una seconda carriera molto interessante da questo punto di vista. La Vonn si è ritirata quattro anni fa ma è ancora in splendida forma, non c’è nessun filo di grasso e anzi per molti potrebbe ancora superare con grande agilità tutte le sciatrici rimaste a competere attualmente.

Lindsey Vonn ha così ringraziato anche i followers, dedicando loro un messaggio: “Mi sono presa una breve pausa per il weekend con tutta la mia nuova attrezzatura da apnea. Ho avuto modo anche di giocare a “piedino” con alcune razze marittime molto amichevoli. Ora sono di nuovo in viaggio per il solito trambusto regolarmente programmato”. Vonn in versione sirena, davvero qualcosa di imprevedibile per i suoi due milioni di fan.