Esclusiva SI, Milito: “L’Inter farà una grande stagione”

Intercettato in esclusiva dai microfoni di Sportitalia durante il match “Operazione Nostalgia” al Mazza di Ferrara, Diego Milito ha tirato le somme sulla stagione dell’Inter, concentrandosi in particolare sulla finale di Champions League.

“Credo che l’Inter abbia fatto una grandissima stagione –ha dichiarato l’eroe del Triplete nerazzurro- grande percorso in Champions e in Coppa Italia. Anche in campionato si è ripresa bene negli ultimi mesi, ma il percorso in Champions League è stato straordinario. Arrivare in finale è sempre difficile ed è un traguardo importante, peccato che non sia riuscito a portare la coppa a Milano”.

L’Inter ha retto bene il confronto contro il Manchester City dato largamente per favorito e il Principe Milito ne ha rimarcato il concetto: “L’Inter ha giocato una grande finale, un ottima gara e meritava qualcosa di più, lo abbiamo visto tutti. Gli è mancato davvero poco. Penso che se questi sono i presupposti, i nerazzurri faranno un’altra grande stagione.”