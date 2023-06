Gaia Sabbatini fa strage di cuori: trasparenze e fisico statuario

Gaia Sabbatini in un momento di relax con abbigliamento e pose che lasciano i tantissimi ammiratori davvero senza parole

Uno dei personaggi sportivi più promettenti di tutto il movimento italiano e con un grande avvenire davanti a sé, ma anche, allo stesso tempo, una bellezza seducente e incontenibile che raccoglie sempre più riscontri da parte del pubblico. Il mix perfetto rappresentato da Gaia Sabbatini, una presenza che il popolo del web sta iniziando ad apprezzare sempre di più.

Gaia è uno dei talenti sfornati dalla fucina della nostra atletica e sarà protagonista tra un paio di mesi a Budapest, quando si svolgeranno i Mondiali di Atletica. Una rassegna che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di tutta l’estate. Dal 19 al 27 agosto, in Ungheria, la nostra nazionale proverà a ripetere le imprese di Tokyo 2020, quando dall’atletica arrivarono medaglie preziose in serie, molte anche inaspettate.

La Sabbatini sarà in pista nei 1500 metri piani, specialità nella quale si è concentrata principalmente, dopo aver corso a lungo anche sulla distanza degli 800 metri. Due anni fa, nei 1500, conquistò il titolo di campionessa europea Under 23 a Tallinn, in Estonia, prima di fallire per pochissimo l’approdo alla finale olimpica. Il talento c’è tutto e lo dimostra il fatto che è stata fin qui, nelle varie categorie, campionessa italiana per ben 14 volte. Vedremo cosa succederà in pista a Budapest, i presupposti per un grande risultato sembrano esserci.

Gaia Sabbatini, aperitivo bollente al bar: lo scatto che non lascia scampo

Naturalmente, in questo periodo Gaia si sta allenando con grande intensità, ma anche per lei c’è la necessità, ogni tanto, di tirare il fiato. E dunque, sui social, la vediamo non solo in scatti e immagini che la ritraggono in allenamento, ma anche in momenti di vita ‘reale’.

Questo scatto è relativo allo scorso weekend, quando si è concessa un aperitivo sul lungomare di Ostia, Con indosso una minigonna e una camiciola top dalle trasparenze a dir poco audaci. La posa esalta le curve pazzesche dei suoi fianchi e le gambe toniche e perfette. Inevitabile valanga di like, da parte di un seguito che cresce sempre più: sul suo profilo Instagram, è giunta ormai a 322 mila followers. Bellezza mozzafiato, Gaia ci ha già conquistato tutti in maniera inesorabile. Speriamo ora tocchi anche al podio iridato.