Tennis, ricordi intimi: l’ultima foto manda in tilt Instagram

La piccantissima ex tennista è tornata su Instagram dopo più di un mese di assenza: il nuovo scatto ha infiammato il web

Ammettiamolo, ci era mancata. Dopo aver deliziato la sua sempre più numerosa platea di fans con tanti shooting – dal ‘birichino’ al piccante, con punte hot – ravvicinati, l’ex enfant prodige del tennis russo è sparita un po’ a sorpresa da Instagram. Fortunatamente per chi la segue anche su altri canali, la 23enne russa è rimasta attiva su OnlyFans, la piattaforma più maliziosa e ‘proibita’ del momento. Ora Sofya Zhuk è tornata, e parecchie delle bellezze che le contendono lo scettro virtuale di ‘regina dei social’ devono inchinarsi alla sua straordinaria sensualità.

Nell’impossibilità reale di stabilire quale sia la tennista – o ex tale, come del resto la stessa russa sarebbe, avendo appeso la racchetta al chiodo a maggio del 2019 – più bella, su una cosa possiamo sbilanciarsi. La nativa di Mosca è certamente quella che si ‘spinge’ più in là con i contenuti. Tra shooting che la ritraggono in completo intimo, video in camicia di notte, perizoma quasi inesistenti e scollature vertiginose, Sofya si muove perfettamente nel variegato mondo della sensualità via web. L’ultimo scatto, quello che ha sancito il suo ritorno su Instagram, è abbastanza esplicativo al riguardo.

Torna ed è subito pandemonio: Sofya Zhuk irresistibile

Non che non l’avessimo vista già posare in lingerie bianca, per giunta di pizzo, ma rinfrescare la memoria ogni tanto fa bene. ‘Peccato’ che con la sua ultima foto Sofya Zhuk abbia scatenato un’ondata di bollenti spiriti tra tutti i suoi ammiratori. Il fisico da urlo e la posa ammaliante hanno da subito scatenato i fans, che hanno invaso il suo profilo Instagram con like di approvazione e con commenti ai limiti del riferibile.

Impiegata ormai a tempo pieno per l’agenzia di modelle Industry, della quale è una esponente di punta, l’ex campionessa juniores a Wimbledon 2015 risponde così al fervido periodo di post, foto e video delle sue ex colleghe tenniste. Col sopraggiungere della bella stagione infatti, tutte si sono scatenate condividendo foto maliziose di gite in barca, di momenti di relax sulla spiaggia, di serate bollenti in abito da sera.

Lola Marandel, Susanna Giovanardi, Monica Kilnarova, Yana Sizikova, Anastasia Potapova e altre, sono chiamate a rispondere alla sfida sexy lanciata da Sofya. Una che non si fa certo troppi problemi ad alzare la posta in gioco.