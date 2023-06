Tennis, scintille in campo: lo ha colpito in pieno – VIDEO

Non certo un quarto di finale scorso via senza polemiche quello tra Lorenzo Musetti ed Holger Rune al Queen’s

Una battaglia. Quasi senza esclusione di colpi. Il confronto tra Lorenzo Musetti ed Holger Rune al Queen’s, teatro del prestigioso torneo valido per la categoria 500, non ha riservato solo grandi colpi e incredibili rimonte. Come quasi sempre accade quando il danese si sta giocando un importante traguardo, e quando il match è in grande equilibrio, lo scandinavo sale alla ribalta per cose non strettamente legate ad un dritto, ad un recupero, ad una volée vincente.

È accaduto nel primo set quando, con l’azzurro avanti 4-1, Rune ha pensato bene di chiedere un medical time-out quanto meno ‘sospetto‘. Il tutto per spezzare il ritmo del toscano che poi, più o meno casualmente, ha finito per perdere il primo parziale 6-4. Un comportamento, quello del numero 6 del mondo, non certo nuovo, dato che lo aveva già messo in atto – solo per restare alla cronaca delgi ultimi tempi – anche agli Internazionali d’Italia, contro Casper Ruud. Anche in quel caso, col talento danese sotto nel punteggio, la ‘tattica’ aveva pagato.

Ovviamente anche quanto accaduto sull’erba del Queen’s non ha mancato di scatenare polemiche, soprattutto da parte dei sostenitori del nativo di Carrara. Il quale, nel secondo parziale, si è poi voluto ‘vendicare’ a modo suo, forse esasperato dall’ennesima provocazione di Rune, ormai uno specialista dei giochi mentali contro l’avversario.

Musetti, smash al corpo: il commento di Rune (VIDEO)

Al termine di uno scambio che aveva visto i due protagonisti impegnati in colpi di fino nelle vicinanze della rete, Rune – in difficoltà – ha alzato un pallonetto abbastanza comodo da gestire per l’azzurro, che avrebbe dovuto solo smashare per ottenere il punto. Detto fatto. Peccato che il colpo è stato portato in modo tale che la pallina finisse addosso al corpo dell’avversario, che ha successivamente fulminato con diversi sguardi Musetti, che si era comunque scusato per averlo colpito.

Non troppo conciliante, perchè accompagnato da una buona dose di ‘veleno’, il commento del 20enne talento danese, intervenuto in conferenza stampa dopo aver vinto l’incontro.”Lo smash addosso? Può fare quello che vuole. È legale, anche se non è certo la migliore cosa da fare. Così facendo mi ha fornito ulteriori motivazioni per batterlo“, ha dichiarato Rune ai giornalisti. Poi, la stoccata finale: “Sono felice di aver superato Musetti in due set. Io sono in semifinale, lui no“, il commento finale di un giocatore che si sta, suo malgrado, conquistando il poco ambìto appellativo di ‘bad boy‘ del circuito.