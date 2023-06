Uno è di troppo: lo scarto finisce alla Juventus

La prima operazione tra Real Madrid e Juventus porta un nuovo madrileno in Serie A, la possibilità è quella di un pieno riscatto

La Juve dovrà cercare tra le seconde linee del Real quei calciatori che possono comunque trovare il modo di migliorare i bianconeri. Le finanze non sono infinite ma non mancano comunque le idee in casa bianconera.

Il calciomercato inizierà ufficialmente tra qualche giorno, ma le big d’Europa sono già pronte a darsi battaglia. Una grande attenzione è rivolta verso il Real Madrid, dove non sono solamente i grandi big ad essere seguiti ma anche quei calciatori che hanno giocato meno nella scorsa stagione.

La panchina lunga di Carlo Ancelotti è diventata ora un problema per gli spagnoli, troppa abbondanza per calciatori che hanno visto poco il campo e dovranno trovare una sistemazione altrove. La Juve può approfittarne: c’è l’occasione giusta per centrare un affare e rinforzare la squadra bianconera, senza nemmeno spendere troppo.

Real-Juve, si chiude per l’affare

I madrileni rinforzeranno il loro team galattico con un rinforzo a reparto, lasciando così spazio alle riserve di trovare una sistemazione altrove. Non ci saranno troppi ostacoli da parte della dirigenza, che è pronta ad ascoltare le giuste offerte. La Juve parte quasi in posizione privilegiata proprio perché da tempo segue due profili che possono fare la differenza in bianconero, ed almeno uno dei due potrà arrivare in Serie A. La Juve punta Vazquez e Odriozola: ai bianconeri serve necessariamente un esterno destro.

La Juventus viaggia a destra con decisione: il mancato rinnovo di Cuadrado libererà un posto sulla zona laterale del campo, il probabile titolare potrebbe arrivare quindi da Madrid. Come riporta Fichajes, ai madrileni rimane un titolarissimo Carvajal e al suo fianco ci sarà qualche giovane dal Castilla, ergo si possono liberare occasione per i due esterni d’esperienza che potrebbero fare al caso dei bianconeri. La Juve cerca ora di impostare una trattativa, ben sapendo come non c’è tanto denaro a disposizione ma non manca la voglia di definire l’accordo.

Lucas Vazquez alla Juve potrebbe quindi manifestarsi sotto forma di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe essere l’ideale per la squadra di Allegri: ha giocato 23 volte in Liga con 4 gol, a 32 anni avrebbe la giusta esperienza per affermarsi nel reparto difensivo. Un motivo in più per preferirlo forse ad Alvaro Odriozola, anche se quest’ultimo ha già giocato in Serie A due stagioni fa con la Fiorentina, diventando uno dei migliori esterni del campionato.