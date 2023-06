Infortunio Sinner, cambiano i tempi di recupero: quando rientra

Il tennista azzurro Jannik Sinner è costantemente alle prese con problemi fisici. I tifosi sono in attesa.

Il tennista azzurro Jannik Sinner aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi. Era terzo nella Race, ha ottenuto la vittoria nel torneo di Montpellier e tanti risultati positivi arrivati in maniera consecutiva. L’altoatesino ha dovuto però fare i conti, ancora una volta, con la problematica infortuni.

Sono ormai quasi un paio di mesi che l’azzurro alterna prestazioni discontinue a piccoli problemi fisici, stop che lo costringono a chiamare il time out medico durante il match e che lo costringono (talvolta) al ritiro. Una situazione preoccupante per uno degli atleti più interessanti della nuova generazione, Jannik è infatti alle prese con stop fisici e anche nell’ultima settimana ha riportato l’ennesimo stop, una contrattura muscolare nel torneo Atp 500 di Halle.

Solo qualche giorno fa Sinner è stato costretto al ritiro nel match valido per i Quarti di finale di Halle contro il kazako Alexander Bublik. E dire che l’azzurro aveva il tabellone dalla sua e una grossa chance di portare a casa il torneo. Invece un nuovo ritiro con Sinner ko sul risultato di 5-7;0-2 a favore dell’avversario. Per Jannik uno stop lieve e soprattutto precauzionale in vista dell’imminente e fondamentale torneo di Wimbledon.

Jannik Sinner, le ultime sull’infortunio

Non sembrerebbe nulla di grave per Sinner in vista del principale torneo della stagione su erba. L’azzurro è partito in queste ore alla volta di Wimbledon e comincerà una settimana completa di allenamenti in vista del torneo inglese. Lo scorso anno Jannik raggiunse i Quarti di finale e ora l’obiettivo è quanto meno ripetersi, un’impresa tutt’altro che semplice. L’azzurro partirà come testa di serie numero 8, è un outsider nel torneo e vuole provare a mettere i ‘bastoni tra le ruote’ al super favorito Novak Djokovic e al numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

Come sottolinea TennisworldItalia il tennista ha prontamente recuperato dal suo infortunio e ora non dovrebbe avere nessuna difficoltà di natura fisica. Wimbledon è un torneo su cinque set e ogni tennista deve essere pronto al 100 %: per l’azzurro questo Slam sarà fondamentale per conquistare punti nella Race, la classifica dove i primi 8 andranno a fine anno alle tante attese Atp Finals di Torino.

Siamo ancora a metà stagione ma Jannik ci pensa, e a dire il vero, è l’unico azzurro quest’anno che può ambire a questo traguardo (attualmente è settimo nella Race). Finalmente comunque buone notizie per la giovane star italiana.