Rune non smette più di provocare: tifosi italiani su tutte le furie

Non è certo un caratterino semplice Holger Rune. Il ventenne tennista danese continua a scatenare le reazioni di appassionati e addetti ai lavori

Il mondo del tennis è pieno zeppo di casi simili al suo. Il campione strafottente, fin troppo pieno di sè, a tratti arrogante, litigioso: il classico bad boy che nella storia di questo sport ha di volta in volta suscitato critiche sprezzanti e riempito le pagine dei giornali. A questa categoria apparteneva il leggendario John McEnroe, che soprattutto da giovanissimo sbraitava spesso con i suoi nemici storici, i giudici di sedia.

Un altro campione considerato antipatico dai suoi colleghi rivali è stato Jimmy Connors, protagonista di storici duelli, anche verbali, con i grandi avversari dell’epoca, dallo stesso McEnroe fino a Ivan Lendl. Il nuovo cattivo ragazzo del tennis in questo primo segmento di terzo millennio è invece il danese Holger Rune.

Vent’anni compiuti da poco, una carriera che sta prendendo il volo, un attuale 6/o posto nel Ranking Atp che somiglia molto di più ad un punto di partenza che a un punto di arrivo. Nell’ultimo anno in particolare il giovanissimo talento scandinavo ha compiuto progressi enormi, lasciandosi alle spalle quasi tutti i rivali della sua generazione.

La rivalità più sentita è quella con l’altro grande talento del nord Europa, il norvegese Casper Ruud, altrettanto forte ma molto diverso da Rune sul piano caratteriale. Perchè ciò che distingue il ventenne Holger da tutti i suoi rivali è un’insopprimibile antipatia, un’asperità caratteriale che il diretto interessato non fa praticamente nulla per nascondere.

Rune si fa riconoscere ancora una volta, i tifosi vanno su tutte le furie

Rune ha già scatenato polemiche per alcuni comportamenti avuti nei confronti di Jannik Sinner, qualche giorno fa si è ripetuto in occasione dei quarti di finale del torneo del Queen’s quando ha affrontato ed eliminato il nostro Lorenzo Musetti. In quella circostanza il danese ha dato il meglio di sè nella conferenza stampa del dopo match.

Approfittando di un episodio del tutto casuale, Musetti lo ha infatti colpito involontariamente con uno smash, Rune si è scagliato contro il tennista italiano: “Può colpire la palla dove vuole e fare ciò che vuole. In realtà mi ha fornito ulteriori motivazioni per batterlo. Sono felice di aver superato Musetti in due set. Io sono in semifinale, lui invece no”. Una frase che ha scatenato la rabbia dei tifosi italiani che sui social hanno inveito nei confronti del giovane danese. Non è stata la prima volta che questo accade e non sarà neanche l’ultima”.