U21: gli azzurrini si impongo contro la Svizzera e riaprono i giochi

Il sogno europeo prosegue. Gli azzurrini dell’Under 21 si impongono sulla Svizzera per 2-3 e riaprono i giochi. Il debutto contro la Francia ha lasciato l’amaro in bocca sia per il risultato deficitario che per gli errori arbitrali e lo scandalo che ha portato al ripensamento UEFA sull’impiego del Var a partire dai quarti di finale della competizione. La seconda uscita degli azzurri ha avuto un epilogo nettamente differente, la squadra di Paolo Nicolato ha mostrato in campo grinta e determinazione che hanno portato al successo che vede le firme di Pirola, Gnonto e Parisi.

Dominio azzurro nel primo tempo

La qualità e la tecnica di questo gruppo sono state facilmente individuate già nella primo match, ma a Cluj in Romania nella sfida di ieri sera gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo già durante la prima frazione di gioco. È stato palese come la rabbia per quanto accaduto contro i Bleus si sia trasformata in energia. I primi 45’ di gioco sono stati letali per la Svizzera che è arrivata all’intervallo malconcia grazie al tris azzurro.

È di Pirola la prima rete del match che di testa spiazza l’estremo difensore avversario e sblocca il risultato. L’azione nasce da un corner di Tonali, capitano e trascinatore di questa Under 21. Il raddoppio non si fa attendere a lungo e arriva con Gnonto. A chiudere il primo tempo e siglare il tris ci pensa il terzino sinistro in forza all’Empoli, Parisi.

La Svizzera impensierisce gli azzurrini nella ripresa

Ma la Svizzera non si da per vinta e in avvio di ripresa annichilisce per qualche minuto la formazione azzurra che subisce due reti in 6’. Imeri e Amdouni riaprono la gara e impensieriscono non poco il ct Nicolato. Sul finale di gara non mancano i brividi, gli azzurrini soffrono e rischiano parecchio. Qualche ingenuità di troppo rischia di capovolgere il risultato, con Bove che commette due falli in area rivedibili.

Il triplice fischio salva gli azzurri e regala tre punti d’oro che riaprono i giochi.

L’appuntamento adesso è fissato per mercoledì alle 20.45 per la sfida alla Norvegia, ultima chance per superare il girone e dare continuità al doppio obiettivo: Europeo e pass per Parigi 2024.