Camila Giorgi, un selfie per iniziare: il mini completino esalta le forme

Camila Giorgi riparte a modo suo, la tennista con post e stories sui social trova sempre il modo di raccogliere applausi

Nei suoi piani e nelle sue speranze, Camila Giorgi avrebbe voluto arrivare a questo momento della stagione in condizioni, di classifica e psicologiche, un po’ migliori. Ma la tennista azzurra, nelle ultime settimane, ha visto calare il suo rendimento, dopo un ottimo inizio di 2023.

Nei primi mesi dell’anno, buoni risultati, tra cui la vittoria del torneo WTA 250 di Merida, avevano permesso a Camila di scalare in maniera lenta ma inesorabile la classifica, fino a ritornare in prossimità della top 30 assoluta. La stagione sulla terra rossa si è conclusa però con due uscite di scena a Roma e al Roland Garros un po’ sfortunate e premature, e quella su erba, tra i tornei di Nottingham e Birmingham, è iniziata con il piede sbagliato. Soprattutto l’eliminazione al primo turno di Birmingham, dopo la semifinale di un anno fa, in un match durissimo con Venus Williams ha pesato tantissimo sulla classifica di Camila, tornata indietro di quasi venti posizioni e retrocessa quasi a dove si trovava all’inizio dell’anno.

Le polemiche non hanno tardato a manifestarsi nuovamente, Camila del resto da tempo riceve critiche per l’attenzione che qualcuno ritiene eccessiva che lei da’ alla sua dimensione di modella e influencer fuori dal campo. Ma per l’azzurra non è il momento di fermarsi, anzi di fare quadrato con se stessa e reagire. C’è ancora il torneo di Eastbourne da disputare in preparazione a Wimbledon, ai Championships Camila si è sempre fatta valere e cercherà di ripetere la grande cavalcata del 2018 quando giunse fino ai quarti di finale.

Camila Giorgi, tutto troppo corto e aderente: il selfie che manda fuori di testa Instagram

Come al solito, Camila tiene aggiornati i suoi fan sui suoi spostamenti e inaugura sempre i tornei che disputa con selfie piuttosto seducenti allo specchio da postare nelle stories. Detto fatto, ci risiamo e la visione non può certamente lasciare indifferenti.

Per gli oltre 700 mila followers di Instagram la visione in top e shorts aderentissimi, in grado di esaltare la silhouette sinuosa e suadente di Camila, è davvero impagabile. Un nuovo capolavoro firmato dalla 31enne maceratese, che continua a fare strage di cuori tra i fan. Ma ora è il momento di tornare a fare sul serio anche in campo.