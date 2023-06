Colpo Juve, ormai è fatta: l’attaccante sta per firmare

Trattative a metà e firme che non arrivano, intanto la Juventus si porta avanti: ecco l’attaccante a cui manca solo l’ufficialità

Sono poche le squadre che hanno già realmente messo nero su bianco per i nuovi arrivi, mentre per il resto si vaga ancora nel campo delle trattative. Anzi, a dirla tutta in questo momento a preoccupare sono le offerte che arrivano dall’estero per diversi calciatori della Serie A. Campionato italiano che rischia di indebolirsi sempre più, soprattutto a causa delle enormi offerte saudite fatte ai calciatori.

Loro, andrebbero a guadagnare ingaggi incredibili in Asia, mentre i campionati europei, non solo l’italiano in effetti, ci starebbero per andare a perdere. Qualcosa però, come detto, si muove anche in entrata e se l’Inter ha appena chiuso Marcus Thuram e la Roma da giorni la Evan Ndicka, anche la Juventus non vuol essere da meno e si prepara a rendere ufficiale un colpo in attacco.

Juve, ecco Weah: arrivano le firme

Siamo quasi ai dettagli, poi il forte esterno offensivo che sa giocare anche in difesa, Timothy Weah, vestirà il bianconero. L’esterno e terzino, ha 23 anni e gli ultimi quattro li ha passati a crescere in Ligue1, dove ha giocato con la divisa del Lille. Prima di approdare in bianconero, con i Les Dogues ha messo a referto 107 presenze con 8 gol segnati. Arriva quindi anche per Max Allegri, la prima gioia.

Secondo ‘Sportmediaset’, per portare il figlio d’arte in Italia, i bianconeri spenderanno 12 milioni di euro già comprensivi di bonus. Sarebbe così, il secondo figlio di un ex calciatore della Serie A ad arrivare in poche ore. Thuram era proprio della Juventus e del Parma, Weah invece è il figlio del famosissimo George, ex del Milan a Pallone d’Oro del 1995. Visti i tempi dei passaggi alla Juve, praticamente Weah potrebbe essere ufficialmente il primo colpo di Cristiano Giuntoli a Torino.

Il direttore sportivo, potrebbe infatti presto liberarsi in settimana, in concomitanza con l’arrivo dello statunitense che esordì tra i professionisti nel 2018 con il Paris Saint-Germain. Arrivo dal Napoli per il dirigente classe ’72, che potrebbe coincidere con un eventuale suggestione di Federico Chiesa proprio in azzurro. E con l’addio quasi sicuro di Juan Cuadrado, un acquisto inerente le fasce come quello di Weah sembra quanto mai azzeccato.

Chi parte e chi resta, infine. Si aspetta ancora l’offerta giusta per Dusan Vlahovic, mentre da poco la società bianconera ha riscattato Arek Milik. Ed a proposito di chi resta, non è più così complicata anche la permanenza di Adrien Rabiot.