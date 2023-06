Kayla Simmons, allacciate le cinture: l’ultima foto è da testacoda

Kayla Simmons come sempre mette in evidenza un fascino a dir poco esplosivo: nuovo scatto da togliere letteralmente il respiro

L’estate 2023 sui social sarà all’insegna non soltanto delle bellezze che il pianeta ha imparato a conoscere e acclamare da tempo, ma anche di quelle per così dire ‘emergenti’, che si stanno ritagliando sempre più spazio e seguito sempre più affezionato. Uno dei nomi maggiormente in trend da questo punto di vista è quello di Kayla Simmons. Forse, la pallavolista più seducente del mondo.

La splendida statunitense è una grande appassionata di volley, anche se non giocatrice professionista, dopo i trascorsi collegiali alla Marshall University di Miami, a seguito dei quali non è riuscita a fare l’ulteriore salto di qualità. Ma oggi, la 27enne è una delle influencer sportive più in vista negli States, grazie a una bellezza eclatante. Fisico statuario dalle curve da pin-up, Kayla non passa decisamente inosservata e si è guadagnata oltre che una platea di ammiratori sempre più vasta (ha sfondato il muro del milione di followers su Instagram) le copertine di diversi magazine specializzati in giro per il mondo.

Anche in Europa, ormai, non si fa che parlare di Kayla. Volto rilanciato dai tabloid per la sua sensualità prorompente, anche grazie a un recente viaggio nel vecchio continente, Italia compresa. La Simmons si è innamorata a prima vista dei nostri paesaggi, inutile dire che tanti nostri connazionali si sono innamorati di lei al primo colpo a propria volta. E adesso in tanti la seguono sul web, pronti a vivere una estate da sogno con i suoi scatti che si susseguono senza soluzione di continuità.

Kayla Simmons va allo stadio: tifosa stilosissima e dalle curve che non passano inosservate

Post e stories con un minimo comune denominatore, quello delle forme micidiali di Kayla sempre in risalto. La influencer è una grande appassionata anche di altri sport, non solo di pallavolo, e in questa story si sta recando allo stadio per una partita di baseball.

Il messaggio di incoraggiamento per i Dodgers di Los Angeles è piuttosto esplicito. Ma lo sguardo di tutti è per la solita, illegale scollatura in evidenza. Contenuta a fatica dall’abbigliamento e dalla cintura al volante. Il rischio è di una multa per eccesso di sensualità. Kayla è a dir poco pazzesca e non perde occasione per farci sognare ad occhi aperti.