Red Bull, ci hanno ripensato: cambia tutto anche per Verstappen

È un’estate decisamente anomala per la Red Bull, pur dominando il campionato con Verstappen e Perez c’è qualcosa che non va nella scuderia austro-inglese

Il colosso che sta dominando la Formula 1 non sembra essere più tanto tollerante: ci saranno delle novità importanti a coinvolgere direttamente il campione del mondo. Decisioni in atto da prendere con grande velocità e che faranno discutere il mondo dei motori.

La prima parte della stagione di Formula 1 ha registrato un assoluto predominio, qualcosa che probabilmente non si vedeva dai tempi della Ferrari di Schumacher. Il dominio del campionato è targato Red Bull, la scuderia è riuscita a conquistare otto vittorie in otto gran premi, qualcosa che sembrava scontato solamente sulla carta.

Eppure tutto ciò non basta: c’è la voglia di andare sempre oltre e spingere al massimo, anche prendendo qualche decisione che rischia di essere impopolare. Max Verstappen sta valutando il tutto con grande attenzione.

Red Bull, pronto un cambio per il 2024

Una sorpresa per la prossima stagione è in atto, ci sarà molto da discutere per gli esperti della Formula 1. Cambierà qualcosa in casa Red Bull, forse meglio farlo ora e nel momento dove tutto sta filando alla perfezione in pista. O quasi, perché secondo i vertici Red Bull qualcosa sta mancando in una stagione comunque da incorniciare. Perez sarà mandato via, le parole del team manager della scuderia sono una stoccata importante.

Helmut Marko duro con Perez, le parole del manager Red Bull ai microfoni di ORF sanno quasi di addio per il messicano: “L’obiettivo iniziale di Perez era stare con noi per due o tre anni. Il suo obiettivo lo ha raggiunto, perché in ogni caso resterà più di quanto previsto, ma bisognerà tenere aperte le opzioni per il successore”. Pur dominando il campionato costruttori, la Red Bull vuole decisamente di più con una seconda guida molto più determinata in pista.

La scuderia pensa all’addio, continuando con questo trend potrebbe addirittura essere anticipato, lasciando così spazio all’erede già dalle ultime gare del 2023. Daniel Ricciardo in Red Bull, sembra pronto per un nuovo ruolo di responsabilità, ha convinto già in passato e sarebbe l’uomo giusto per trovare un piazzamento e arrivare almeno davanti ad Alonso e Hamilton. La Red Bull punta a una doppietta in pista per ogni Gran Premio, cosa che allo stato attuale con Perez appare molto difficile nonostante l’ampia superiorità della macchina.