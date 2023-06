Inter, Brozovic in bilico tra Al-Nassr e Barcellona

Sembrava tutto fatto e invece questa volta, almeno per ora, i soldi dell’Arabia Saudita non sono bastati per convincere Marcelo Brozovic a salutare l’Europa e l’Inter. Il centrocampista croato, per cui i nerazzurri si erano accordati sulla base di 23 milioni di euro con l’Al-Nassr, ha tentennato e infine declinato l’offerta. Un rifiuto non definitivo, ma figlio della consapevolezza del croato di essere un obiettivo concreto del Barcellona.

ACCORDO AL-NASSR-INTER, BROZOVIC DICE NO

Dopo otto stagioni e mezza di Inter sembrava arrivato il momento dei saluti per Marcelo Brozovic. Invece, almeno per ora questo addio dovrà attendere. L’Inter aveva, da tempo, messo in cantiere l’idea di perdere Brozovic. 15/20 milioni sarebbero stati sufficienti a salutare il regista dello scudetto. L’arrivo delle milionarie offerte saudite aveva dato una spinta a questo pensiero, ma non i nerazzurri non avevano fatto i conti con le ambizioni del centrocampista di Zagabria.

L’intenzione, o meglio la tentazione di migrare nel paese arabo era tanta di fronte allo stipendio da 20 milioni annui. Un’offerta monstre che avrebbe anche potuto fargli pensare di rinunciare alle sue personali ambizioni, ma così non è stato. Lo stipendio triplicato rispetto all’attuale non vale il prosieguo della carriera da potenziale regista titolare del Barcellona. Lo aveva detto con largo anticipo anche Alfredo Pedullà, in trasmissione a Speciale Calciomercato su Sportitalia: “Il Barcellona vuole Brozovic”. Il centrocampista è un pallino di Xavi che vorrebbe consegnargli le chiavi del centrocampo e con lui completerebbe un reparto che ha perso Busquets e acquisito Gundogan.

BARÇA IN ATTESA, AL-NASSR NUOVO ASSALTO?

Da parte di Brozovic, sicuramente attratto dalla mega offerta del club in cui gioca anche CR7, c’è la voglia di attendere il Barcellona. I blaugrana dal canto devono far fronte ai soliti problemi di bilancio. Quest’anno non possono fare affidamento su alcun aiuto commerciale per aumentare il loro budget, dovranno quindi aspettare le cessioni per attivarsi sul mercato in entrata. In particolare su operazioni come quella che porterebbe Brozovic al Barcellona direttamente dall’Inter, previo pagamento del cartellino.

Nel frattempo, già in queste ore, l’Al-Nassr è pronto a fare un nuovo tentativo per Brozovic. Una delegazione potrebbe presto recarsi nel luogo in cui Brozo sta trascorrendo le sue vacanze per provare a convincerlo. Magari con un ulteriore aumento dell’offerta da 20 milioni netti. La sensazione è che il futuro sarà ancora in bilico, ma nel frattempo questa situazione blocca l’arrivo di Frattesi.