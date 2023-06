Milan, inizia il casting per la punta rossonera

Il diavolo cambia veste. Il restyling del Milan avanza, così come le voci di mercato. I rossoneri ripartono da zero con alle spalle l’ultima sessione di mercato estiva che si è rivelata un gran flop. Il tallone d’Achille per la stagione post scudetto è stato un reparto offensivo poco cinico e determinante. In casa Milan, quindi, si riparte proprio da li. Taccuino in mano, e dopo aver depennato dalla lista dei papabili Marcus Thuram, si analizzano i profili che fanno gola a Pioli. Il tris più quotato delle ultime ore vede protagonisti Scamacca, Morata e Openda.

Scamacca piace a Pioli, ma il West Ham fa penare il Milan

In pole position per spalleggiare Giroud e Leao si trova Gianluca Scamacca. In forza al West Ham il 24enne incarna perfettamente il profilo ricercato dal Milan. Un talento noto a tutti, ma ancora con ampie prospettive di crescita, conosce bene la Serie A, ma vanta esperienze europee. L’unico neo per l’ex Sassuolo potrebbe riguardare la condizione fisica dubbia a causa dell’infortunio rimediato lo scorso aprile. Insomma, il classe ’99 rappresenterebbe un investimento per i diavoli. Ma la strada per accaparrarsi il talento degli Hammers al momento non è spianata. Il West Ham attualmente non apre al prestito, fresco ancora dei 38 milioni più bonus versati appena la scorsa estate. D’altra parte il Milan non è solo nella corsa per il giocatore e il pressing della Roma non è affatto da sottovalutare. I capitolini hanno 30 milioni in mano incassati dalle cessioni e il ritorno di Scamacca in giallorosso non appare come utopia, considerando che a Roma l’attaccante avrebbe assicurata la maglia da titolare.

Morata, interesse reciproco: si attendono sviluppi

Il chiamo per l’Italia è sempre forte e verosimilmente irresistibile per Alvaro Morata. L’ex Juventus attualmente in forza all’Atletico Madrid se la proposta Milan diventasse concreta verosimilmente non se la farebbe ripetere due volte. La situazione contrattuale è chiara, la clausola rescissoria ammonta a 10 milioni e non subirà variazioni di mercato. Il curriculum dello spagnolo è già abbastanza ricco all’alba dei suoi 30 anni. Il palmares vanta diversi trofei, ma ciò che interessa maggiormente Stefano Pioli è la costanza del giocatore. Con Morata si andrebbe infatti a colpo sicuro, finalizzare in rete è nella sua indole e a dimostrarlo sono le nove stagioni in carriera concluse in doppia cifra.

Concorrenza spietata per Openda

Caratteristiche diverse sono state notate in Lois Openda. Una seconda punta che rientrerebbe bene nel progetto Milan; un profilo interessante per un giovane di prospettiva che nella stagione da poco conclusa ha avuto un ruolo da protagonista nella stagione del Lens, secondo classificato. 23 anni e 21 gol messi a segno in 38 partite di campionato. La concorrenza per il belga è spietatissima e in pole position al momento c’è l’RB Lipsia.