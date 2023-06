MotoGP, il peggio è passato: “Ho pensato al ritiro”

Una stagione tormentata dagli infortuni quella della MotoGP. In particolare per uno dei protagonisti, l’annata non è mai iniziata. E’ lui stesso a raccontare cosa gli è successo

Il GP di Assen ha chiuso la prima parte del Mondiale di MotoGP. Ora per i centauri della classe regina inizia un mese di pausa prima della ripresa fissata per il weekend del 4-6 agosto, a Silverstone in Gran Bretagna.

In Olanda, in uno dei GP più attesi dell’anno, Pecco Bagnaia è tornato alla vittoria nella gara domenicale, precedendo sul traguardo Marco Bezzecchi, a sua volta, vincitore nella Sprint del sabato. I risultati ottenuti ad Assen permettono a Bagnaia di consolidare la vetta della classifica generale con 35 punti di vantaggio su Martin e 36 sullo stesso Bezzecchi.

Anche sul tracciato olandese non sono mancati cadute e incidenti, una costante in questo Mondiale. Marc Marquez, stavolta per un errore di distrazione, ha tamponato Bastianini. Peggio è andata a Quartararo che, in uno scontro con Zarco, ha rimediato un infortunio al braccio dopo la frattura all’alluce del piede, per la quale è stato operato lunedì.

MotoGP, il pilota racconta il suo dramma

Un ko, quello dell’ex campione del mondo, che si aggiunge a quelli Rins e Mir, assenti ad Assen. In particolare, il primo è stato nuovamente operato per la riduzione della frattura a tibia e perone, rimediata nella caduta durante la Sprint al Mugello.

Entrambi (anche se per Rins ci sono ancora dubbi) dovrebbero rientrare a Silverstone alla stregua di Pol Espargarò. Un 2023 davvero difficile per il pilota del team KTM Gas Gas, caduto rovinosamente nel weekend inaugurale della stagione a Portimao.

Un impatto devastante quello del rider spagnolo che si è procurato ben 8 fratture a mano, vertebre e mandibola con quest’ultima che gli ha impedito di alimentarsi correttamente per settimane. Ha perso 10 chili, Espargarò, tormentato per giorni da dolori atroci, al punto tale da pensare addirittura al ritiro.

Ipotesi, fortunatamente, scongiurata. Pol, nonostante ancora qualche acciacco, è in via di guarigione e avrebbe voluto già tornare in pista a Assen se i medici non l’avessero invitato alla prudenza. In Olanda, comunque, ci è andato e ha seguito la sua squadra dal paddock dove colleghi e team gli hanno tributato un grande applauso al momento del suo arrivo.

Finalmente la felicità – verrebbe da dire – per Espargarò, il quale ha raccontato quello che ha vissuto nei mesi scorsi. Parole da brivido, le sue. “Ero imbottito di antidolorifici – si legge nelle dichiarazioni riprese da Formulapassion – il dolore era alle stelle. Ho perso 10 chili e tanta massa muscolare (…). Ho pensato al ritiro, sono stati giorni difficili anche per mia moglie e le figlie. Ora sono concentrato sul futuro. Mi sto riprendendo anche mentalmente e mi allenerò durante la pausa estiva.”

Per Espargarò si era parlato di un avvicendamento con Pedro Acosta, astro nascente della KTM che scalpita all’idea di approdare in MotoGP. Pol, dal canto suo, si è detto disposto a farsi da parte se non dovesse ritrovare le prestazioni del passato. Ora però è già importante solo rimettersi .. in moto.