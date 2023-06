MotoGP, incidente e frattura: necessario l’intervento chirurgico

Un altro incidente, l’ennesimo di questa stagione, ha condizionato il gran premio d’Olanda di MotoGP. Gli infortuni dall’inizio dell’anno non si contano più

Questo mondiale di MotoGP sarà ricordato per due fattori in particolare: il dominio assoluto, quasi esagerato della Ducati sul resto della compagnia e il numero spropositato di cadute e relativi infortuni che hanno costretto al forfait un buon numero di piloti, alcuni dei quali annunciati alla vigilia della stagione come sicuri protagonisti.

Il caso più clamoroso è quello di Marc Marquez che dall’inizio dell’anno ha saltato la metà delle gare a causa di incidenti avvenuti durante sia nel corso delle qualifiche che durante i gran premi. Ma i guai e i problemi non hanno coinvolto solo il fuoriclasse della Honda, ormai fuori dai giochi per le posizioni di vertice.

L’ultimo appuntamento in programma prima della lunga sosta estiva, il Gran Premio d’Olanda che si è corso sullo storico circuito di Assen, ha rappresentato una sintesi perfetta e brutale di questa prima parte di stagione: da un lato ha ribadito l’egemonia della Ducati con la vittoria, la quarta della stagione, del campione del mondo Francesco Bagnaia.

Dall’altro ha visto un altro protagonista del Circus rimanere vittima di un infortunio che lo costringerà a un periodo di stop. Il pilota in questione è l’ex campione del mondo Fabio Quartararo: il centauro transalpino originario di Nizza alla guida della sua Yamaha si è scontrato in gara con il connazionale Joahnn Zarco ed è stato costretto al ritiro.

MotoGP, ennesimo incidente con infortunio: stop di un mese per Quartararo

Gli accertamenti di rito che sono stati effettuati al termine del Gran Premio olandese hanno evidenziato la frattura all’alluce del piede sinistro che rende necessario un intervento chirurgico a cui il pilota nizzardo sarà sottoposto a breve giro di posta. Si tratta di un’operazione non molto complessa, ma che lo costringerà a un lungo periodo di riposo forzato.

Per fortuna dell’ex campione iridato la MotoGP va in vacanza. E si tratta di una sosta piuttosto lunga, visto che la prossima gara è in programma domenica 6 agosto sul classico circuito di Silverstone. Quartararo ha dunque a disposizione ben cinque settimane per recuperare dall’infortunio e tornare in pista per l’attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna.

E’ molto probabile, alla luce della natura del suo infortunio, che il pilota della Yamaha sia in grado di rimettersi in sella alla moto proprio nell’immediata vigilia della gara di Silverstone.