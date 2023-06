Batosta Sinner, tifosi impietriti in vista di Wimbledon: questa davvero non ci voleva

Non è un momento semplice per il tennista italiano Jannik Sinner. L’azzurro è alle prese con l’ennesima tegola.

Il numero uno italiano Jannik Sinner sta vivendo un’annata di importanti quanto preoccupanti alti e bassi. Dopo un grande inizio l’azzurro è crollato repentinamente.

Nello specifico basti pensare che a Marzo, dopo un ottimo inizio di stagione, Jannik era terzo nella Race e da quel momento ha inanellato una serie di sconfitte contro avversari di livello inferiori. Le peggiori, senza dubbio, quelle contro Cerundolo nel torneo di casa di Roma e soprattutto quella con il tedesco Altmaier all’ultimo Roland Garros. In entrambi i casi Jannik aveva un grande sorteggio, ma non è riuscito a sfruttarlo.

Oltre a questo l’altoatesino è nuovamente alle prese con infortuni e problemi di lieve entità che però frenano i suoi tornei. Nell’ultimo torneo di Halle Jannik ha raggiunto i Quarti di finale, ma è stato costretto al ritiro a causa di problemi fisici e una contrattura muscolare. Ora testa a Wimbledon, ma prima Sinner potrebbe fare i conti con l’ennesima batosta.

Jannik Sinner, brutte notizie questa settimana

Quest’anno il numero uno italiano è tornato finalmente in Top Ten ed ha avuto, nonostante tutto, un rendimento abbastanza costante. L’azzurro partirà nelle prime otto teste di serie in quel di Wimbledon (tabellone teste di serie annunciato una settimana prima del torneo), ma già questa settimana potrebbe perdere terreno in classifica. Infatti non ci sarà Wimbledon, ma questa settimana si disputerà il torneo di Eastbourne, un torneo di preparazione sull’erba.

Il tennista americano Taylor Fritz, numero 9 al mondo e appena dietro Sinner, parteciperà al torneo di Eastbourne e, in caso di un buon torneo, potrebbe cosi scavalcare il nostro azzurro. Fritz ha cominciato questa settimana a 35 punti di distacco da Jannik Sinner e con un buon torneo potrebbe quindi scavalcare il suo avversario. Non inciderà in vista di Wimbledon, ma l’azzurro può perdere terreno in classifica.

Dopo aver faticato tra Roma, Parigi ed anche ad Halle per Sinner ci sono grandi aspettative in quel di Wimbledon. Lo scorso anno l’azzurro raggiunse i quarti di finale del torneo e l’obiettivo minimo è almeno ‘pareggiare’ la bella performance di un anno fa. O come alternativa incamerare un numero di punti minimo per difendere la Top Ten e guadagnare pure punti nella Race, la classifica che stabilisce poi i tennisti che andranno alle Atp Finals di Torino di fine anno.