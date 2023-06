Tennis, ci sarà la rivincita: ora sappiamo anche la data

Tennis, ora è arrivata anche l’ufficialità con le date di uno degli appuntamenti più attesi della stagione

Sono giorni di attesa per tutti gli appassionati di Tennis. Da lunedì 3 luglio, sui leggendari campi in erba di Church Road, comincerà l’edizione 2023 di Wimbledon, il torneo più atteso dell’anno che chiude, di fatto, la prima parte della stagione.

A Londra sarà ancora una volta Djokovic il favorito d’obbligo per la vittoria. Detentore del titolo, il serbo, con i trionfi già ottenuti all’Australian Open e al Roland Garros, è anche in corsa per il Grand Slam, stessa situazione già vissuta nel 2021. Ai Championship ci saranno tutti i big del tennis mondiale, ad eccezione di Rafa Nadal, ancora alle prese con l’infortunio all’anca, per il quale è stato recentemente operato.

Molti di loro saranno presenti, in campo, anche a settembre quando si disputerà la fase a gironi di Coppa Davis che decreterà le qualificate all’epilogo, a eliminazione diretta, in programma a novembre a Malaga. Tra le qualificate c’è anche l’Italia capitanata da Filippo Volandri che conosce già gli avversari del girone e ora anche le date dei match.

Tennis, fase a gironi: quando giocherà l’Italia

Alla stregua di quanto avvenuto la scorsa stagione, anche stavolta, l’Italia ospiterà uno dei Gironi di Coppa Davis a Bologna. La Unipol Arena sarà il teatro dei match che opporranno gli azzurri a Canada, Cile e Svezia.

Per l’Italia, l’occasione di una possibile rivincita. L’anno scorso, infatti, gli azzurri furono sconfitti in semifinale, a Malaga, dal Canada poi vincitore della Davis in finale con l’Australia. Se in formazione tipo con Auger Aliassime e Shapovalov e chissà anche il rientrante Raonic, i nordamericani rappresentano l’avversario più pericoloso per l’Italia che parte favorita sia con il Cile che con la Svezia, quest’ultima sconfitta nel 2022 proprio a Bologna.

Ovviamente, molto dipenderà dagli effettivi che capitan Volandri potrà schierare nelle tre partite con Sinner, Musetti, Sonego e Berrettini convocabili per i singolari mentre, in doppio, dovrebbero esserci Fabio Fognini e Simone Bolelli.

L’ITF ha comunicato le date dei tre incontri che attendono l’Italia nel girone di Bologna. Gli azzurri esordiranno mercoledì 13 novembre proprio con il Canada. A seguire venerdì 15 sfida con il Cile e domenica 17 chiusura con la Svezia. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei tre match (due singolari e un doppio) e avranno inizio alle ore 15.

Si qualificano alla fase finale di Malaga le prime due classificate di ogni girone. A Manchester si affronteranno Francia, Svizzera, Australia e Gran Bretagna. A Zagabria la Croazia padrona di casa ospita Olanda, Usa e Finlandia. A Valencia la Spagna sarà opposta a Serbia, Corea del Sud e Repubblica Ceca.