Charles Leclerc gelato: per ora non se ne parla

Niente da fare per Charles Leclerc che si ritrova in una situazione piuttosto ferma. È arrivata anche la conferma ufficiale

Tempo di cambiamenti in casa Ferrari che con l’arrivo di Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto ha cambiato assetto sia a livello di uomini che sulla macchina. Il manager francese sta cercando di portare volti nuovi a Maranello e, al tempo stesso, ha intrapreso una nuova strada per migliorare la SF-23.

Quest’anno, infatti, la monoposto si è rivelata meno veloce del 2022 e per questo c’è tanto lavoro da fare per renderla competitiva. Intanto, qualche passo in avanti è stato fatto a Montreal, dove la Rossa ha portato nuovi aggiornamenti che hanno consentito a Leclerc e Sainz di svolgere una buona gara che dà fiducia per i prossimi appuntamenti del Mondiale.

Prestazioni a parte, però, nei pensieri di Vasseur, c’è anche la situazione contrattuale dei due piloti, entrambi in scadenza al termine della prossima stagione. Sul loro futuro iniziano quindi a farsi largo numerose voci di mercato che li vedrebbero lontani dall’Italia. Lo spagnolo in direzione Sauber-Audi e il monegasco verso Mercedes.

Tali indiscrezioni sono state prontamente smentite dai diretti interessati ma è chiaro che, se il rinnovo dovesse tardare ad arrivare, altri team potrebbero farsi sotto seriamente per accaparrarsi i due alfieri della Ferrari.

Leclerc, appuntamento rimandato: c’è l’annuncio

A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente Frederic Vasseur in un’intervista al Corriere della Sera. Al momento le trattative non sono neanche partite, ma per il team principal ciò non sarebbe un problema, anzi. “Mancano diciotto mesi alla scadenza – dice –. Introdurre adesso l’argomento rinnovo sarebbe una distrazione. L’ho detto ai manager due settimane fa“.

Questo perché, nella visione del team principal, le priorità in questa fase della stagione sarebbero ben altre. E così l’appuntamento per parlare di rinnovo con Charles e Carlos è rimandato alla sosta o persino dopo. “La priorità è che collaborino allo sviluppo della macchina – ha aggiunto –. Poi, durante l’estate o dopo cominceremo a parlarne“.

Insomma, Vasseur vuole avere tutta la squadra concentrata sullo sviluppo della SF-23. Migliorarla è il suo obiettivo principale e soltanto quando le acque saranno un po’ più calme si potrà parlare di altro.

Nel frattempo, questo weekend la Ferrari è impegnata al Red Bull Ring, dove l’anno scorso a vincere fu proprio Leclerc che riuscì a tenere a bada Max Verstappen, secondo al traguardo. Quella fu peraltro l’ultima vittoria del monegasco nel campionato, arrivata dopo quelle di Bahrain e Australia. In questa stagione, invece, manca ancora il primo successo e staremo quindi a vedere se il GP austriaco sarà il prescelto.