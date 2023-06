Federica Masolin, il concerto diventa piccante: che curve

Federica Masolin è scatenata, lasciata per un attimo la sua attività da voce della Formula 1 manda in visibilio i fan su Instagram

Un lato inedito della giornalista sui social che entusiasma, il volto di Sky era presente al concerto dei Coldplay diventato una sorta di evento nazionale. In questo caso da fan che è impazzita di gioia per la serata.

Federica Masolin non smette mai di stupire e appassionare i suoi di supporters. In pausa dagli impegni in Formula 1, e prima di tornare in pista con il prossimo Gran Premio d’Austria, la giornalista si è ricaricata alla grande partecipando all’evento musicale dei Coldplay.

Un evento che ha registrato una grande partecipazione di pubblico a Milano, contando inoltre sulla presenza di tanti vip immersi nella folla a cantare a squarciagola. Tra questi anche la Masolin, un lato inedito particolarmente apprezzato dai followers, che hanno visto le foto e i video sul suo profilo con grande entusiasmo

Masolin believe in love, i suoi scatti

Lo slogan dei Coldplay per il concerto-evento colpisce nel segno, non è un caso come sia usato anche dalla giornalista per presentare i suoi scatti. Apprezzatissimi proprio perché spontanei: la Masolin si è divertita nelle due ora e mezza di concerto, insieme alle sue amiche del cuore. Immagini di divertimento e relax apprezzate dal popolo social, la giornalista è entusiasta su Instagram.

Scatti di felicità in mezzo alle note dei Coldplay insieme alle amiche, per poi tornare subito in pista a concentrarsi sul suo lavoro per un weekend particolare. Il pubblico ha comunque apprezzato molto la vetrina sui social, la Masolin è sempre un grande punto di riferimento per tutti. I suoi numeri rimangono alti, quasi 700mila fan per lei sono tanta roba, considerando come tra le giornaliste sportive sia una fra quelle con il maggiore seguito. E con sfide sempre da rinnovare come nel caso della Formula 1, in una stagione non certo facile.

Toccherà proprio alla giornalista riaccogliere in pista Valsecchi e Bobbi, dopo il caso di qualche settimana fa. Dopo lo stop dei due opinionisti si ripartirà. La Masolin aveva spesso bonariamente avvisato Valsecchi, e c’è grande curiosità per rivedere la coppia in pista prima del Gran Premio. Il relax del concerto potrebbe fare la differenza e regalare sorrisi anche nel weekend di corse che si preannuncia come al solito all’insegna di Verstappen.