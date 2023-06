Harrison Ford e la Ferragni, l’incontro che non ti aspetti: cosa è successo?

Di recente vi è stato un incontro inaspettato: da un lato Harrison Ford e dall’altro la Ferragni. Andiamo a vedere cosa è successo tra i due

Nelle ultime ore diverse riviste ne stanno parlando, e la notizia ci ha messo poco a fare il giro del web tra supposizioni varie o qualcosa di maggiormente concreto, ecco qual è la realtà di quanto accaduto tra i protagonisti della vicenda.

In questi giorni Harrison Ford sta promuovendo il grande ritorno di Indiana Jones, uno dei film più iconici tra quelli per cui è diventato noto. L’ultimo capitolo della saga, intitolato Il quadrante del destino, è stato girato in buona parte in Italia, per la precisione in Sicilia.

Proprio la regione isolana è tornata ad ospitare il noto attore di Hollywood per la promozione alla 69esima edizione del Taormina Film Fest nell’omonima località messinese, in molti hanno notato però un incontro speciale ed alquanto sorprendente.

Cinema, l’intreccio Ferragni-Harrison Ford: protagonista Marina Di Guardo

Ad incontrarlo in questi giorni a Taormina vi era infatti Marina Di Guardo, madre delle note influencer Chiara e Francesca Ferragni, la stessa donna non ha nascosto la sua emozione per averlo visto di presenza, raccontando anche qualche aneddoto a tal proposito.

Ricordiamo come la Di Guardo sia anche una nota scrittrice di romanzi, ne ha pubblicati sino ad ora 6, senza dimenticare le 2 opere su eBook, nella città siciliana si trovava però in Conferenza Stampa a fare domande all’attore.

Ha però destato clamore quanto accaduto nei momenti successivi alle domande, quando i due si sono incontrati nuovamente e scattato una foto insieme, con la scrittrice ad immortalare il momento con un post a riguardo nelle ore successive, ecco il suo messaggio qual è stato: “Un’esperienza indimenticabile per chi come me ha adorato i suoi film quando era ragazzina“.

Oltre ai vari messaggi sono arrivate le voci secondo cui Harrison Ford sarebbe rimasto folgorato dalla Di Gaudio, come trapelato dal sito Dagospia, inoltre le sorelle Ferragni non hanno mancato di replicare in modo ironico a tali voci. Chiara ha esclamato un ‘Magari’ accompagnato da emoticon, mentre Francesca ha postato: “Lui ha fatto di proposito il film per poterla vedere di presenza“. Da ricordare, però, come il noto attore statunitense sia legato sentimentalmente da oltre 20 anni con la collega Calista Flockhart, con cui dal 2010 è sposato.