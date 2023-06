Inter, per Frattesi concorrenza da parte della Roma

Frattesi e l’Inter un affare che attende solo la conclusione, ma da qui alla definizione dell’affare qualcosa potrebbe ancora cambiare con la rimonta della Roma. I giallorossi sono interessati al centrocampista del Sassuolo già dalla scorsa stagione. Tuttavia, in questo periodo la Roma non ha accelerato per Frattesi anche per via della necessità di fare oltre 30 milioni di plusvalenza. Ora però con l’obiettivo raggiunto e approfittando degli ottimi rapporti instaurati questo mese con le cessioni di Volpato e Missori, si potrebbe aprire una nuova possibilità.

FRATTESI-ROMA UNA LUNGA STORIA D’AMORE

Davide Frattesi, si sa, è romano e pure romanista. A Roma e nella Roma ci è cresciuto. I giallorossi lo hanno sacrificato nel 2018 sull’altare del ritorno di Lorenzo Pellegrini a Roma dal Sassuolo. Ma Frattesi non ha mai perso la speranza di tornare “a casa”. La Roma ha mantenuto sul centrocampista classe 1999 una percentuale sulla futura rivendita da parte del Sassuolo pari al 30%. La scorsa estate Frattesi era stato a lungo trattato da Tiago Pinto proprio contando su questo 30% che si sarebbe di fatto tramutato in uno sconto. Ma non c’è stato nulla da fare, il Sassuolo ha tenuto duro arrivando così a questa estate pronto a salutare Frattesi per una cifra vicina ai 40 milioni

L’INTER AVANTI PER FRATTESI, MA BROZOVIC BLOCCA TUTTO E LA ROMA SPERA

Come detto, i giallorossi hanno raggiunto l’obiettivo economico prefissato: oltre 30 milioni di plusvalenze entro fine giugno. Ora Tiago Pinto può guardare ad un eventuale inserimento per Frattesi. Forte dello sconto il dirigente portoghese potrebbe fare presto un tentativo per riportare la mezzala a Roma e sfilarlo all’Inter. I nerazzurri sono “in ritardo”: acquisito il sì di Frattesi è trovato un accordo di massima col Sassuolo, speravano di chiudere velocemente grazie alla cessione di Brozovic in Arabia Saudita. Così non è stato, il croato ha prima rifiutato la destinazione. Poi, dopo nuova trattativa è stato l’Al-Nassr in mattinata ad abbassare la sua offerta per la società nerazzurra.

Una situazione inattesa che rischia di minare l’operazione Frattesi-Inter, con la Roma ora in agguato secondo Alfredo Pedullà. Ovviamente, l’Inter rimane in vantaggio, ma deve guardarsi attentamente dalla concorrenza non solo capitolina ma anche di Milan e Juventus sempre sullo sfondo, sempre interessate al numero 16 neroverde. Se poi le offerte in arrivo non verranno ritenute, Carnevali, ai microfoni di Sportitalia, si è disposto a trattenere Frattesi in Emilia. Una mossa quella del dirigente del Sassuolo indirizzata forse ad alzare il prezzo e rinfocolare l’asta.