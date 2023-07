Dalla Juve all’Inter, colpo gobbo Marotta

Marotta vorrebbe riuscire a strappare alla Juventus un giocatore molto importante: l’operazione è fattibile

Sia per la Juve che per l’Inter questo mercato estivo dovrà essere quello delle grandi occasioni. Entrambe, infatti, non vivono un momento felice dal punto di vista economico e sono alla ricerca di rinforzi di qualità senza spendere cifre esagerate. Basti pensare agli arrivi di Timothy Weah e Marcus Thuram: l’esterno del Lille è stato pagato 12 milioni da Madama, mentre l’attaccante francese è sbarcato a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi.

Inoltre, sia bianconeri che nerazzurri hanno bisogno di liberarsi di alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto in modo da alleggerire anche il monte ingaggi. L’Inter ha già detto addio a Edin Dzeko (passato al Fenerbahce), senza dimenticare addii a zero come Gagliardini e D’Ambrosio.

Dal canto suo, la Juve ha interrotto il proprio rapporto con Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno lasciato la Continassa dopo una sola stagione (oltretutto deludente). La Signora sta anche cercando di piazzare Alex Sandro e potrebbe mettere sul mercato uno tra Chiesa e Vlahovic. Non è tutto, perché Massimiliano Allegri dovrà fare a meno anche di un altro giocatore.

Lascia la Juve e va all’Inter: che colpo di Marotta

Stiamo parlando di Juan Cuadrado, che lascia Madama dopo otto stagioni caratterizzate da 314 presenze e 26 gol in tutte le competizioni. Cuadrado e la Juve non sono riusciti ad arrivare ad un nuovo accordo che avrebbe consentito al colombiano di rimanere in bianconero per un’altra stagione. Il laterale sudamericano si libera così a parametro zero e diventa una pedina molto interessante anche per alcuni club italiani.

Non sono in pochi, infatti, i club di Serie A che vorrebbero prendere Cuadrado a zero. L’ex juventino ha dimostrato di stare ancora molto bene dal punto di vista fisico nonostante i 35 anni di età e può garantire un grande bagaglio di esperienza. Ecco perché gli ultimi rumors rivelano che anche Beppe Marotta potrebbe provarci con Cuadrado per portarlo all’Inter.

D’altronde fu proprio Marotta a far arrivare Cuadrado alla Juventus (dal Chelsea, ndr), prima con la formula del prestito annuale nel 2015 e poi con un prestito triennale nel 2016, fino ad arrivare al riscatto definitivo nel 2017. I tifosi interisti non hanno grande simpatia per Cuadrado, specialmente dopo quel rigore molto dubbio conquistato dal colombiano in Juve-Inter del maggio 2021.

Un particolare che non sembra interessare molto Marotta, sempre pronto a mettere a segno colpi a parametro zero. Cuadrado è molto seguito anche da club arabi e turchi, ma occhio alla possibile mossa dell’Inter.