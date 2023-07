Juventus, ufficiale l’acquisto di Timothy Weah

Il calciomercato italiano si è aperto quest’oggi con l’arrivo di due figli d’arte come Marcus Thuram all’Inter e Timothy Weah alla Juventus. Come il francese dell’Inter, anche lo statunitense ex PSG ha svolto le visite mediche nei giorni scorsi ma è stato annunciato solamente oggi dalla Juventus. I bianconeri hanno ufficializzato il suo trasferimento dal Lille nel primo pomeriggio di quest’oggi. Weah arriva per rinforzare principalmente l’esterno destro, dove ieri ha salutato i bianconeri Juan Cuadrado.

JUVENTUS, I DETTAGLI DELL’ACCORDO PER TIMOTHY WEAH

La Juventus ha acquistato Timothy Weah dal LOSC Lille a titolo definitivo. Il calciatore statunitense si trasferisce a Torino dalla Francia per 10,3 milioni di euro più 1 milione di euro per oneri accessori all’operazione. Inoltre, l’accordo con la società del nord della Francia prevede la possibilità che Weah maturi risultati o condizioni tali che possano accrescere il valore del trasferimento di ulteriori 2,1 milioni. di euro.

Weah così approda alla Juventus, con cui ha firmato un contratto di 5 anni. Timothy arriva dopo 4 anni al Lille, in cui è evoluto da esterno offensivo a esterno in grado di coprire tutta la fascia.

LA DUTTILITÀ DI WEAH

La società piemontese acquisisce un calciatore di prospettiva, visti i suoi 22 anni, ma soprattutto duttile. I bianconeri ripartiranno probabilmente dal 3-5-2 che ha “aggiustato” la scorsa stagione. Weah dovrebbe essere l’erede di Juan Cuadrado per qualità di corsa e proiezione offensiva nello scacchiere della Juventus. Tuttavia, in questi anni è stato protagonista in tanti diversi ruoli e reparti.

Dal 2019, anno in cui è andato al Lille, Timothy ha giocato in tutti i reparti e quasi tutte le posizioni, tranne portiere e difensore centrale. La sua posizione preferita, come ammesso da Weah stesso, è quella di esterno basso: esattamente quello che servirà alla Juventus. Tutto è pronto, il figlio di George Weah è pronto a vestire il bianconero della Juventus, come sognato dal padre. Weah vestirà la maglia numero 22.

Ora la Juventus attende un’altra ufficialità, quella che riguarda l’arrivo di Cristiano Giuntoli a capo dell’area sportiva bianconera dopo l’addio al Napoli.