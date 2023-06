La Serie A come tradizione di famiglia… quanti figli d’arte

Un passaggio di testimone sempre più frequente in Serie A. Il calcio è una questione di passione, talento e spesso, come la recente storia dimostra, anche di genetica. Di padre in figlio si tramanda l’amore per il calcio e se l’avere un buon piede è questione famiglia può accadere che ci si ritrovi a percorrere una strada già fatta anni prima dal proprio padre; poi se questa strada si chiama Serie A il tutto assume un valore inestimabile. Conosciamo quindi i “figli d’arte” del massimo campionato italiano.

I neo arrivati: Thuram e Weah

Ricevere in eredità il talento non è cosa da tutti, saperlo sfruttare fa restringere ulteriormente il cerchio.

All’alba della sessione di mercato estiva i cognomi noti al nostro calcio che fanno ritorno in Italia sono già due: Thuram e Weah.

Marcus Thuram, neo acquisto dell’Inter si differenzia dal padre Lilian, ex stella di Juve e Parma oltre che campione del mondo con la Francia nel ’98, lui era un difensore mentre il figlio gioca in attacco ed è pronto ad esordire in Serie A con la maglia nerazzurra alla quale sarà legato fino al 2028.

Fresco d’Italia anche Timothy Weah, che in giornata ha concluso la trattativa con la Juventus chiudendo il capitolo Lille dopo tre stagioni per 10 milioni di euro più bonus. Figlio di George, ex attaccante del Milan e vincitore del pallone d’oro nel 1995.

I volti noti della Serie A

Poi si passa ai volti noti della Serie A. Federico Chiesa spolvera spesso sui social i video girati da piccolo con il padre che lo educa al gol. Lui ad oggi è un punto fermo della nazionale e della Juventus, mentre il padre Enrico è stato un simbolo della Serie A di fine anni ’90 in forza al Parma e alla Fiorentina.

Di generazione in generazione la famiglia Maldini lascia il segno nel calcio italiano: da nonno Cesare, a papà Paolo fino ad arrivare a Daniel che si è goduto a pieno lo scudetto ottenuto con il Milan nel 2022.

Epilogo simile per il Cholito, Giovanni Simeone protagonista nella scalata al successo con il Napoli del tricolore, ha fatto sognare il padre Diego ex centrocampista di Inter e Lazio ed oggi tecnico di altissimo livello.

Talento assicurato e prospettive di miglioramento ancora ampie per Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina e figlio di Andrea, attualmente allenatore dell’Udinese.

A incontrarsi nella prossima stagione saranno anche padre e figlio Di Francesco: Eusebio, ex centrocampista della Roma e adesso neo tecnico del Frosinone e Federico esterno del Lecce.

Mattia Destro, il cui talento è stato dimostrato prima con il Siena e poi con la Roma e attualmente con l’Empoli, è figlio di Flavio ex difensore dell’Ascoli che ha poi intrapreso la carriera da tecnico.