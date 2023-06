Inter, Thuram day: il francese ha firmato, si attende l’annuncio

Marcus Thuram ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2028. Una giornata frenetica, che vede nel figlio d’arte il protagonista assoluto, e che si conclude in tarda serata con la firma del quinquennale a 6 milioni di euro più bonus (l’Inter sfrutta il Decreto Crescita). Sorrisi ampi ed entusiasmo diffuso, Milano accoglie Thuram a distanza di due anni dal primo corteggiamento.

Il Thuram day si protrae fino a tarda serata

Una tabella di marcia precisa e schematica, ma il “Thuram day” inizia con un leggero ritardo dovuto all’arrivo del volo privato da Parigi. L’ormai ex attaccante del Borussia Mönchengladbach non passa inosservato una volta atterrato a Linate: tutone largo e stile americano, un veloce saluto alla stampa e subito in macchina. La prima tappa è verso sud, il classe ’97 è atteso alla clinica Humanitas di Rozzano per sottoporsi alla prima parte di visite mediche. Il programma era già noto a tutti e qualche sostenitore nerazzurro ha tenuto il tempo per accogliere il nuovo arrivato presso la sede del Coni malgrado l’orario poco comodo (ore 13.53). Un selfie con un tifoso e una sciarpa nerazzurra poggiata al collo, poi di corsa nella pancia del Coni per i test d’idoneità sportiva durati circa un’ora.

Sosta in hotel e appuntamento nella sede di viale della Liberazione fissato per 16.30, ma il francese si fa attendere e non poco. Il giocatore arriva a casa Inter solo alle 19.42, verosimilmente il ritardo è stato dovuto a una revisione sul contratto. Ad accompagnarlo in sede anche il padre, Lilian, ben noto al calcio italiano (ex Juve e Parma).

Dopo diverse ore passate nel quartier generale nerazzurro, la firma arriva in tarda serata. Thuram lascia la sede superate le 23.00 e riparte per la Francia. Adesso si attende solo l’annuncio da parte della società che verosimilmente arriverà nella giornata di domani.

L’Italia nel destino del francese

Storia di un amore reciproco che si protrae da due lunghe estati. Marcus Thuram è un promesso sposo della Benamata dal 2021, anno in cui i nerazzurri cedettero Lukaku al Chelsea e identificarono nel francese il successore. La trattativa sfumò alle battute finali a causa del brutto infortunio rimediato (La rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro). Ma l’Italia era nel destino di Marcus, nato a Parma nel periodo in cui il padre vestiva la maglia dei crociati; il chiamo del Bel paese per lui è sempre stato forte e irresistibile.

In questa sessione di mercato il primo approccio è stato con il Milan. I rossoneri sono stati in pole position per diversi giorni; poi lo sgarbo ai cugini con l’interesse per Lukaku e la controrisposta nerazzurra che si è dimostrata letale.

L’Inter ha rimesso gli occhi su Thuram rispolverando gli interessi reciproci che due anni prima avevano portato il giocatore a un passo dalla città della Madonnina.

La trattativa prosegue a ritmi accelerati e l’ok da parte del giocatore arriva altrettanto velocemente. Oggi, come detto, si è concretizzato il tutto.

Insomma, una telenovela ricca di colpi di scena, che verosimilmente si concluderà nella giornata di domani con l’annuncio da parte della società di Marcus Thuram come nuovo giocatore dell’Inter.