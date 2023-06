Marcus Thuram, l’Inter beffa il Milan e si assicura il francese

Con un rilancio e una trattativa lampo, l’Inter si assicura Marcus Thuram, figlio di Lilian, a parametro zero. A rimanere con un pugno di mosche alla fine è il Milan che, dopo l’uscita di scena del PSG, pensava di avere in mano il calciatore. Così non è stato, il rilancio dell’Inter ha cambiato le carte in tavola e Thuram, svincolato dal Borussia Moenchengladbach dal prossimo 1° luglio, ha scelto la Beneamata.

THURAM IN ITALIA, ALL’INTER

Marcus sarà il secondo Thuram a giocare in Italia. Il primo fu proprio papà Lilian, portato in Serie A dal Parma di Callisto Tanzi, gioco con gli emiliani e la Juventu che lo acquistò nel 2001. Marcus ha accettato l’offerta dell’Inter che gli ha sottoposto un contratto pluriennale da 6 milioni netti a stagione, contro il pluriennale da 5 milioni più 1 di bonus proposto dal Milan. I rossoneri avrebbero voluto Thuram per rinforzare l’attacco con un giocatore duttile che potesse giocare punta oppure esterno.

Thuram era già stato in orbita Inter nella passate stagioni, quando a uno o due anni dalla scadenza si profilava una cessione. Poi la decisione di rimanere al Borussia e gli infortuni che ne hanno limitato le ultime stagioni. Alla fine nel destino dell’attaccante c’era l’Inter e così è stato.

PERCHÉ THURAM?

Nonostante abbia in programma diverse cessioni, l’Inter ha deciso di puntare su Thuram per via del costo zero del suo cartellino. Col momentaneo addio di Lukaku, l’addio già consumato di Dzeko e un Correa con le valigie, l’Inter rischia di dover inserire tre attaccanti. Ecco, quindi, che l’arrivo a parametro zero di Thuram, attaccante molto duttile, aiuta l’Inter nella ricostruzione del suo reparto avanzato. Ora l’obiettivo è provare a riportare Big Rom sotto la Madonnina, e poi valutare le offerte per il Tucu Correa.