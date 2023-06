Inter-Milan: il derby che infiamma il mercato

La stagione che ha visto disputarsi in assoluto più derby della Madonnina si è conclusa da qualche settimana, ma Inter e Milan non hanno intenzione di deporre le armi. La battaglia si sposta dal rettangolo verde di San Siro alle scrivanie dei dirigenti che hanno in mano le redini del calciomercato. Tra i club è in atto un vero e proprio scontro per contendersi attualmente un tridente che fa gola a entrambe, l’attenzione delle milanesi è rivolta su Frattesi, Lukaku e Thuram.

Contese milanesi: Lukaku vuole l’Inter, ma è ambito anche dal Milan

Occhio per occhio, dente per dente. Una rivalità che dona un po’ di pepe a questa sessione estiva di mercato ancora ai nastri di partenza ma già infuocata. Il Milan è a un passo dal concludere la danarosa trattativa con il Newcastle per Tonali, e ancor prima di chiudere il capitolo dà il via a un valzer di nomi papabili per la prossima stagionale in rossonero. Guarda l’erba del vicino, piace e fa il giro largo.

Il club rossonero punta Romelu Lukaku e bussa direttamente alla porta del Chelsea. L’entourage del giocatore ha incontrato la società rossonera, seppur il volere del belga è chiaro a tutti. Lukaku vuole l’Inter, ma la mossa del Milan costringe i nerazzurri a cambiare strategia d’azione. Il piano iniziale del duo Marotta-Ausilio prevedeva l’ottenimento dell’attaccante nuovamente in prestito, ma ad oggi l’obiettivo dei Blues è la cessione a titolo definitivo; e su questo fronte opera il Milan che aggiunge la sua proposta a quella già presentata dall’Al Hilal.

Anche il Milan su Frattesi: il centrocampista ha già scelto

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che verosimilmente ha dato il via alla battaglia milanese si può attribuire all’improvviso interesse del Milan per Davide Frattesi. L’Inter lo tiene in pugno da settimane sulla base di un accordo verbale, ma l’inserimento in corsa del Milan non può essere sottovalutato.

In casa diavoli la comunicazione con Giuseppe Riso, agente di Tonali e del centrocampista neroverde , è costante in queste ore e con la trattativa oltremanica in stato avanzato il Milan getta l’occhio anche sul classe ’99. Insomma, Frattesi in rossonero non è utopia e in casa Inter si freme in attesa di una cessione che possa portare all’accelerata per chiudere la questione. Il giocatore, intanto, attraverso un’intervista rilasciata alla Rosea fa sapere di avere già scelto la squadra e che attende silenziosamente che il suo procuratore lo accontenti.

Svolta Thuram: l’Inter rispolvera il suo interesse

La risposta dell’Inter agli sgarbi dei cugini non si fa attendere a lungo. Farlo è più semplice del previsto, basta riaccendere una vecchia fiamma. È Marcos Thuram il mezzo vendicativo dei nerazzurri che controbattono all’interesse su Frattesi. L’attaccante francese in forza al Borussia Mönchengladbach è stato accostato all’Inter già nell’estate di due anni fa, la trattativa venne cestinata a causa di un infortunio del giocatore. Quale miglior occasione per riprendere i contatti? Il figlio d’arte è da settimane promesso sposo al Milan, ma nelle ultime ore i fitti contatti tra la dirigenza interista e l’entourage del giocatore non escludono un’inverosimile di fronte.

Sicuramente un’azione di disturbo per i cugini, ma concretamente anche un’operazione utile per l’Inter che ha appena salutato Edin Dzeko e valuta Correa. L’offerta del Milan per Thuram consiste in un ingaggio da 5 milioni più bonus.