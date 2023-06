Il primo giorno di Timothy Weah alla Juventus

Oggi è andato in scena a Torino, il primo giorno alla Juventus di Timothy Weah. Il figlio di George, arrivato ieri nel tardo pomeriggio nel capoluogo piemontese, si è concluse una manciata di di minuti fa. L’esterno del Lille ha espletato tutte le pratiche propedeutiche al trasferimento e ora attende di diventare ufficialmente un giocatore della Juventus.

WEAH VISITE E FIRMA CON LA JUVENTUS

Dopo essere atterrato ieri a Caselle con un volo privato da Parigi insieme alla famiglia e agli agenti, Timothy Weah stamattina si è presentato al JMedical verso le 10 per le visite mediche di rito. 6/7 ore di visite, in cui il fisico dello statunitense è stato messo alla prova per procedere definitivamente all’acquisto dal Lille. In mattinata, Weah è stato accolto da decine di tifosi che hanno chiesto allo statunitense selfie e autografi. Entrato al JMedical, ne è poi uscito nel pomeriggio per un altro bagno di folla con i tifosi festanti per il primo acquisto stagionale dei bianconeri.

UFFICIALITÀ NEI PROSSIMI GIORNI

Il giocatore nel pomeriggio si è poi recato dal JMedical alla vicina sede della Continassa. Weah ha siglato l’accordo che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi 5 anni a circa 1 milione di euro all’anno. Un sogno che si avvera per Timothy e per papà George che segue la carriera del figlio da “casa sua”, dalla Liberia, Paese di cui è Presidente dal 2018. L’ufficialità del trasferimento da 12/13 milioni totali compresi i bonus non dovrebbe comunque arrivare prima del 1° luglio. La Juventus probabilmente non vuole gravare sul bilancio attuale della stagione 2022/23, per questo attenderà la fine ufficiale dell’annata. Weah vestirà la maglia numero 22, la stessa che vestiva al Lille e che alla Juventus è stata lasciata libera da Angel Di Maria.