Camila Giorgi si mette in mostra: l’ultima foto è da impazzire

Camila Giorgi, protagonista di un ottimo torneo in quel di Eastbourne, spopola sui social grazie ad un selfie… sportivo

E chi se lo aspettava. Reduce dalla brutta sconfitta contro la neo 43enne Venus Williams a Birmingham, Camila Giorgi si è affacciata al torneo di Eastbourne con l’idea di riprendere sempre più confidenza con la superficie erbosa in vista di Wimbledon. Per un motivo o per l’altro, tra il cronico problema al ginocchio e qualche eliminazione precoce di troppo, la 31enne di Macerata non aveva giocato molto nell’ultimo periodo. Il talento però resta intatto, e quando è supportata dalla condizione fisica la tennista è ancora in grado di togliersi tante soddisfazioni.

E fu così che, un po’ a sorpresa, Camila è già approdata alle semifinali del torneo che si disputa al Devonshire Park Tennis. Superato agevolmente il primo turno contro la britannica Watson, l’atleta azzurra ha fatto un sol boccone di una certa Ons Jabeur, numero 4 del seeding nonché finalista ai Championships lo scorso anno.

Il successivo ostacolo si chiamava Jelena Ostapenko: dopo aver perso 7-6 il primo set la tennista lettone si è ritirata, vittima di un problema fisico.

Camila Giorgi, selfie da urlo dopo la vittoria

Che vinca o che perda, che lamenti o meno fastidi fisici – il ginocchio le ha causato il ritiro al WTA 1000 di Madrid ma anche al Roland Garros – la nativa di Macerata non ha mai perso il buonumore. Nè ha trascurato la promozione della sua immagine sui social. Del resto, con 715mila followers, è come se ci fossero degli ‘obblighi da adempiere’ per accontentare i tantissimi fans che la seguono.

Ecco che quindi, dopo un insolito selfie con una larghissima casacca sportiva, accompagnata da un mazzo di fiori ‘sospetto’, Camila è tornata agli shooting maliziosi. Quelli che fanno girare la testa a tutti.

Nell’ultima istantanea la marchigiana si presenta con un look che lascia poco spazio all’immaginazione. Leggins stretti a vita bassa, addome scolpito in bella mostra, top striminzito a coprire il lato A, Camila è semplicemente magnifica. La carica di sensualità è sempre a livelli altissimi, così come il grado di apprezzamento dei suoi ammiratori.

Anche stavolta l’account Instagram è andato in tilt a forza di like e di commenti di ammirazione. I fan la sostengono quindi sempre con grande affetto, e non vedono l’ora di rivederla trionfare dopo l’eliminazione in semifinale al torneo di Eastbourne.