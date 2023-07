Ferrari, proposta respinta: svanisce il grande ritorno

In casa Ferrari si è pensato ad un grande ritorno, ma alla fine la proposta è stata respinta, ecco cosa è accaduto con la Rossa

A Maranello sono state provate tante soluzioni per risollevare le sorti del Cavallino rampante negli ultimi anni, cercando di affidarsi anche a personaggi del passato, come capitato nell’ultimo caso, ma il tentativo non è andato come sperato.

Si era infatti pensato ad un gradito ritorno da parte di Gerhard Berger, ex pilota della scuderia italiana negli anni ’80 e ’90, il quale ha raccontato di essere stato vicino a rientrare dopo tanto tempo in Italia.

Nello specifico il diretto interessato ha raccontato di un avvicinamento tra le parti nell’ultimo periodo, ma alla fine non si è tramutato in qualcosa di concreto, facendo dunque svanire la possibilità di una collaborazione tra l’azienda emiliana e l’austriaco, il tutto per determinati motivi.

Niente Ferrari: tutto svanito per Berger

Era il 1987 quando a sorpresa la Ferrari credette nel 27enne austriaco, reduce da una buona stagione in Benetton, dove aveva vinto il suo primo Gran Premio in carriera, trionfando in Messico.

La sua prima avventura con il Cavallino rampante si concluse dopo 3 stagioni, in cui ottenne 4 vittorie ed il terzo posto nella classifica piloti del 1988, dietro a due leggende come Senna e Prost. Del primo fu poi compagno di scuderia nella McLaren nelle tre annate di Formula Uno successive, salvo poi ritornare a Maranello.

Sempre per la regola delle 3 stagioni, Berger ritornò in Ferrari, chiudendo ancora al terzo posto nel 1994, concluse la carriera di pilota in Benetton nel ’97, chiudendo il suo percorso nel mondo automobilistico con 10 vittorie ottenute, 12 pole position e 48 podi conseguiti. Negli ultimi giorni, però, l’austriaco ha rivelato qualcosa di sorprendente al quotidiano Österreich.

Dopo essere stato per metà proprietario della Toro Rosso, su un possibile passaggio in Ferrari nel recente passato, l’ex pilota ha così dichiarato al quotidiano ‘Osterreich’: “Ci sono state delle trattative per tornare con loro in un ruolo molto importante, ma non ho avuto voglia di farlo. Al massimo posso fare da osservatore e dare qualche consiglio ma non voglio avere pressioni e stress nella mia vita.” Ha poi concluso Gerhard Berger sulle sue intenzioni e sulle priorità, facendo intendere di non volere avere compiti di un certo rilievo, ecco le sue parole al quotidiano austriaco quali sono state: “Ormai sono impegnato con la mia famiglia e con le mie aziende”.