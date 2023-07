L’ex Juve alla Lazio: l’affare vicino alla chiusura

La Lazio è in gran forma e vuole portare subito a casa giocatori di spessore, ecco l’ex Juventus che sarebbe molto vicino

La Lazio tratta e non si tira indietro, piuttosto pensa anche alle alternative qualora dovesse incassare qualche ‘No’. Sicuramente non si farà trovare impreparato il club di Claudio Lotito, che col secondo posto della scorsa stagione si è guadagnato l’accesso alla Champions League, grazie anche al lavoro di Maurizio Sarri che in biancoceleste ha già vissuto due anni.

Dalle insistenti voci di mercato sulla società biancoceleste, sembrerebbe proprio che la Lazio cerchi soprattutto un attaccante, se non anche due. Oltre infatti, ad un paio di esterni, ci vorrebbe anche la punta che creerebbe un’alternativa vera con Ciro Immobile, cosa che sicuramente non dispiacerebbe a Maurizio Sarri. Ora però, è spuntata un’altra trattativa.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci vorrebbero 15 milioni per completare l’affare, mentre ad oggi la Lazio ne offre solo 7. La cifra in questione riguarderebbe Riccordo Orsolini che certamente il Bologna non vuol lasciar partire per un prezzo troppo basso. Pretese assolutamente giustificate dal talento di un classe ’97 come lui che in Serie A, ha segnato 11 reti in 32 presenze nell’ultima stagione, fornendo pure 4 assist.

Insomma Orsolini non è per niente un effettivo di cui i Felsinei vorrebbero liberarsi in fretta ed ai biancocelesti toccherà trattare ancora un po’ per tentare di limare le pretese, ma senza far annoiare la dirigenza bolognese, che altrimenti potrebbe trattare con qualcun altro. Su Orsolini infatti, pareva esserci il Napoli che starà comunque a guardare come la Fiorentina, ma per ora sono gli Aquilotti ad aver preso un importante vantaggio. Un bel rimpianto, quello del ragazzo di Ascoli Piceno, per la Juventus che lo ha avuto tra le sue fila, fino alla cessione definitiva del 2019.

Anticipando il Napoli, i capitolini porterebbero quindi a casa un esterno d’attacco dai piedi buoni. Stesse caratteristiche, se ci si riflette, di Berardi che sembrava ormai ad un passo fino a pochi giorni fa, fermo restando che il mercato è lungo e tutto è plausibile.

Anche sul ventottenne c’è la Fiorentina che a quel punto potrebbe aspettare e capire quale dei due esterni potrebbe restare libero, sempre però che su Berardi non ci si fiondi qualcun altro. Il calabrese classe ’94, ha comunque un lungo contratto con gli emiliani e non è detto che non possa restare ancora lì.