Marquez, l’hanno ribadito ancora: nessun ripensamento

Un Mondiale da dimenticare finora per Marc Marquez. Proseguono i rumors di un suo possibile addio alla Honda. A riguardo è arrivato un annuncio importante

Pausa estiva per la MotoGP. Complice la cancellazione del GP del Kazakhstan, il Mondiale si fermerà per quaranta giorni fino alla ripresa prevista nel primo weekend di agosto a Silverstone, in Inghilterra.

Una pausa salutare per Marc Marquez, protagonista di una prima parte di stagione che definire negativa è un eufemismo. Le avvisaglie di un’altra annata difficile per il campione iberico si erano avute già all’esordio a Portimao quando, un incidente con Oliveira, gli ha causato una frattura a una mano e lo stop per tre GP.

Il rientro a Le Mans è coinciso con una scviolata in Gara. Stesso epilogo al Mugello e al Sachsenring dove Marc è caduto quattro volte prima del forfait nel GP per un’altra lesione a un dito e una concomitante contusione a una costola. Stesso destino ad Assen. Tamponamento a Bastianini in qualifica e niente gara sul mitico circuito olandese.

Zero è il numero di punti che Marquez ha rimediato finora nei Gran Premi della domenica, un dato che la dice tutta su un 2023 finora da dimenticare.

Marquez, l’annuncio conferma tutto: la decisione è la stessa

Il rendimento di Marquez è condizionato dallo scarso feeling con la sua Honda. Una moto molto distante per competitività dalle Ducati, particolare che porta Marc, spesso, a spingere al limite con l’inevitabile rischio di compromettere le proprie prestazioni in qualifica e gara.

La mancanza di risultati e, soprattutto, l’assenza di sviluppi immediati e migliorie nella Honda quantomeno per provare a limitare il gap con la Ducati ma anche con KTM e Aprilia, stanno rendendo particolarmente inquieto Marquez, al punto da rendere tutt’altro che impossibile un suo addio al team con il quale ha trionfato sei volte in MotoGP.

Il pilota iberico ha il contratto in scadenza nel 2024. Liberarsi prima, da quanto trapela, gli costerebbe una penale piuttosto pesante. Anche dopo la scadenza, tuttavia, non sarà facile trovare un team ufficiale pronto ad accoglierlo.

Si è scritto molto di un possibile approdo di Marquez in Ducati, un’ipotesi smentita da Gigi Dall’Igna e, ora, nuovamente anche da Claudio Domenicali. L’amministratore delegato di Ducati, intervistato dal Corriere della Sera, ha ribadito quanto già dichiarato in precedenza sull’eventuale ingaggio di Marquez: “E’ molto complesso e difficile, in qualunque situazione. Spero di ritrovarlo presto come avversario.”

Nessun ripensamento, dunque, per Ducati e stessa situazione alla KTM, altro team al quale è stato accostato Marquez. Alla stregua di Domenicali, anche Francesco Guidotti ha smentito l’ipotesi, bollandola come “non fattibile.”