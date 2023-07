Partito il mercato: la big è scatenata, quanti colpi

Il calciomercato è iniziato da poche ore ma il calcio non è l’unico sport dove è cominciato ufficialmente il mercato.

Anche in America uno dei periodi più attesi da parte dei club e dei tifosi riguarda trattative di mercato e possibili scambi. Non parliamo della MLS, ma negli States la priorità, da questo punto di vista, è data alla Nba.

La principale lega di basket al mondo vede ricchissimi affari e tutte le 32 squadre sono al lavoro per creare la squadra dei sogni. Quest’anno i Denver Nuggets di Nikola Jokic hanno vinto il primo titolo della propria storia con il campione serbo che ha letteralmente distrutto tutti i suoi avversari, sia americani che non.

In questi giorni si è tenuto il Draft Nba, sorteggio dove le squadre scelgono i migliori giovani provenienti dall’estero o dai college americani e solo dopo inizia il mercato. Tra i club più attivi in queste ore ci sono i Los Angeles Lakers, uno dei club più vincenti della storia di questo sport (probabilmente il più vincente). Il club gialloviola ha compreso ormai che non può puntare solo su LeBron James ed Anthony Davis, il primo troppo avanti con l’età ed il secondo alle prese con costanti problemi fisici. Da qui l’obiettivo è rinforzare il ‘core’ della squadra e la società losangelina è davvero attivissima.

Nba, Lakers scatenati sul mercato

E’ cominciata la Free Agency dove gli atleti (al momento senza squadra) hanno la possibilità di rinnovare a cifre più alte o firmare con altri club. E’ il caso di Fred Van Vleet che ha lasciato Toronto per accasarsi a Houston o del rinnovo di Haliburton e LaMelo Ball, due dei giovani più interessanti dell’intera lega. I Lakers non sono fermi ed anzi hanno fatto diverse mosse importanti. Los Angeles ha lasciato andare via Schroder ed ha acquistato Gabe Vincent (arrivato da Miami) e Cam Reddish, giovane promettente che finora non ha ingranato da Atlanta.

Ma le mosse più importanti riguardavano i rinnovi con l’obiettivo di mantenere i giocatori che hanno fatto bene nella seconda parte di stagione. Los Angeles ha rinnovato a buone cifre Austin Reaves ed è arrivato il rinnovo anche per Hachimura e D-Lo Russell. Sfumano invece altri obiettivi come Irving che è rimasto a Dallas e soprattutto Bruce Brown. Il recente campione dei Denver ha scelto un mega contratto con gli Indiana Pacers. Il mercato Nba è più caldo che mai.