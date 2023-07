Juventus, primo giorno bianconero per Giuntoli

Dopo la risoluzione ufficiale con il Napoli, Cristiano Giuntoli è pronto a cominciare la sua avventura alla guida della Juventus. L’ormai ex direttore sportivo partenopeo ufficiosamente ha cominciato la sua esperienza bianconera quest’oggi. Il dirigente toscano è arrivato oggi a Torino, ha visitato le strutture della società juventina, alla Continassa.

LA PRIMA GIORNATA DI GIUNTOLI ALLA JUVENTUS

Il dirigente ex Carpi ha fatto visita alla Continassa, quartier generale della Juventus. Lo ha fatto da dirigente in pectore, per il suo approdo definitivo alla Vecchia Signora mancano ancora la firma e l’annuncio ufficiale. Intanto, Giuntoli ha preso contatto col mondo Juventus. Prima allo Juventus Training Center della Continassa, a Torino, il direttore sportivo toscano ha visitato tutte le strutture della società bianconera: dalla sede ai campi d’allenamento, fino agli uffici. In ufficio, comunque, Giuntoli rimarrà poco, pochissimo perché lui è stato preso alla Juventus per la sua costante presenza in campo al fianco della squadra.

PASSAGGIO DI CONSEGNE?

Giuntoli, alla Juventus, dovrebbe prendere il controllo di tutta la parte sportiva. Probabilmente il dirigente assumerà il ruolo di CFO, da gennaio ricoperto ad interim da Francesco Calvo. Il dirigente torinese, tornato alla Juventus durante l’interregno dì Maurizio Arrivabene come AD, si era adattato al ruolo. Tuttavia, il suo campo d’azione è quello del marketing. Presumibilmente, Calvo tornerà alla sua area, mentre Giuntoli prenderà il suo posto. I due, oggi, sono stati a pranzo assieme. Una chiacchierata probabilmente per il primo passaggio di consegne. Poi, nel corso delle settimane, si completerà il processo con firma sul contratto quinquennale e l’annuncio ufficiale di Giuntoli come dirigente bianconero.

L’IMPRONTA DI GIUNTOLI SUL CALCIOMERCATO BIANCONERO

Poi sarà necessario capire se e come cambieranno le strategie della Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Il calciomercato però è stato finora impostato dal diesse della prima squadra, Giovanni Manna. Ora l’ex dirigente del Lugano risponderà direttamente all’ex Napoli. L’arrivo ritardato all’inizio di luglio difficilmente sposterà troppo nelle strategie della Juventus, Giuntoli ovviamente cercherà di incidere ma senza rivoluzionare. Solo nel corso delle prossime settimane si capirà come e quanto Giuntoli inciderà immediatamente sul calciomercato della Vecchia Signora.