Scambio e addio: Daniel Maldini cambia maglia in Serie A

Daniel Maldini cambia ancora maglia in Serie A: scambio con il club e nuovo addio al Milan per il centrocampista

Lo Spezia è retrocesso in Serie B dopo lo spareggio perso contro il Verona, ma nonostante e la stagione di Daniel Maldini con i bianconeri è a tratti positiva, al netto di una continuità ancora da trovare.

Il centrocampista ha giocato poco nel club spezzino nell’arco dell’ultimo campionato e ciononostante è rientrato dal prestito al Milan con un bagaglio di esperienza più consistente di quando aveva lasciato Milano la scorsa estate. Tuttavia, pare che non sia ancora abbastanza per il club rossonero che potrebbe privarsi di Maldini anche in questa sessione di mercato, inserendolo in qualche trattativa come contropartita tecnica.

Si era parlato negli scorsi giorni di un possibile inserimento nella trattativa per portare Frattesi a Milano, viste le richieste esose del Sassuolo, ma nelle ultime ore è spuntata fuori una nuova soluzione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini potrebbe essere inserito nella trattativa tra Milan e Salernitana per permettere a Boulaye Dia di vestire la maglia rossonera.

Milan, Maldini sarà ceduto: possibile scambio con la Salernitana

Il Milan ha deciso di effettuare un vero e proprio restyling del reparto offensivo e dopo aver salutato Ibrahimovic, cederà anche Origi e Rebic che piacciono molto in Turchia e ci si aspetta possano arrivare delle offerte interessanti nei prossimi giorni. Il club rossonero si sta già guardando intorno per rafforzare il proprio attacco e stando a quanto riportato dalla rosea nel suo mirino è finito Boulaye Dia della Salernitana.

Autore di 12 gol in maglia granata la scorsa stagione e rivelandosi decisivo per la salvezza, Dia è stato riscattato dalla Salernitana che ha versato 12 milioni di euro nelle casse del Villarreal e strapparlo ai campani non sarà facile. La compagine campana, infatti, chiede almeno il doppio per liberare Dia e, secondo la Rosea il Milan potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica per abbassare il prezzo. Ed è qui che è entra in gioco Daniel Maldini.

Il centrocampista ha fatto molto bene nel corso dell’ultima stagione e potrebbe stuzzicare non poco l’interesse della Salernitana. Motivo per cui il Milan starebbe pensando di inserire proprio Maldini nella trattativa, con quest’ultimo che tornerebbe a salutare di nuovo i rossoneri senza che gli sia data una chance per mettersi in mostra in quel di San Siro.

Tuttavia, spiega la Rosea, il Milan vorrebbe comunque mantenere una sorta di controllo sul giocatore e ciò fa pensare che potrebbe essere inserito un qualche diritto di recompra in una possibile trattativa con il club granata. Ad ogni modo, Maldini non è l’unico giocatore che potrebbe essere inserito nell’operazione, ma c’è anche la possibilità che tale ruolo spetti a Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito al Lecce.

Molto dipenderà soprattutto da Stefano Pioli che stima entrambi i giocatori e vuole valutarli durante il ritiro precampionato prima di prendere una decisione sul chi dei due cedere