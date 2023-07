Verstappen, così è davvero troppo: li ha umiliati davanti a tutti

By

Verstappen nel GP d’Austria ha mostrato un’altra volta la sua superiorità: si è anche permesso una mossa che in parte ha stupito.

Ormai è dominio totale di Max Verstappen nel campionato di F1 2023. Non c’è nessuno in grado di poterlo impensierire e il titolo mondiale può essere considerato già suo, anche se mancano ancora tante gare e in teoria tutto può succedere.

Anche nel recente Gran Premio d’Austria il campione in carica della Formula 1 ha fatto vedere di essere il migliore. Ha vinto in modo netto sua la sprint race sia la gara lunga. Al Red Bull Ring ha ribadito la sua superiorità e ha ulteriormente aumentato il vantaggio in classifica sui presunti avversari, a partire dal compagno di squadra Sergio Perez, distante 81 punti.

Il messicano aveva provato a contrastarlo alla partenza della sprint race e in un primissimo momento era anche riuscito a superarlo, ma dopo poche curve si è dovuto arrendere. Non c’è nessuno in grado di insidiarlo, l’appuntamento di Spielberg ha rappresentato un’altra prova di questo scenario. Il figlio d’arte schiaccia ogni avversario.

F1 GP Austria, Max Verstappen esagerato: cosa è successo

Verstappen ci teneva molto a vincere in Austria, la casa del marchio Red Bull. Il circuito di Spielberg è di proprietà della stessa Red Bull, che nel 2022 ha visto trionfare la Ferrari con Charles Leclerc e che quest’anno voleva prendersi il gradino più alto del podio. Missione compiuta.

Max è stato così dominante che in gara si è anche permesso il lusso di rientrare al penultimo giro per montare le gomme soft e fare il miglior tempo. Aveva un vantaggio tale su Leclerc da potersi permettere questa mossa che gli ha consentito di prendersi anche il punto bonus, che altrimenti sarebbe andato a Perez.

Verstappen non vuole lasciare nulla né al compagno di squadra né agli altri avversari. Sicuramente è stato un altro schiaffo a Perez, con il quale i rapporti non sono idilliaci e che si è visto togliere anche un punto. L’olandese è un cannibale e vuole prendersi tutto in ogni gran premio.

Il team Red Bull gli aveva comunicato che la sua decisione poteva essere rischiosa, visto che in un pit stop possono capitare imprevisti e che spingere quando non serve può comportare pericoli, ma il campione in carica era determinato a fare il giro veloce della gara. La sua volontà ha avuto la meglio, alla fine ha avuto ragione lui ed è filato tutto liscio. Non è la prima volta che, pur dominando, Verstappen vuole prendersi anche il punto addizionale.