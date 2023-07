Wimbledon è già un ricordo: il selfie in bikini fa strage di cuori

La bellissima tennista canadese pare aver dimenticato in fretta la cocente eliminazione dal tabellone principale di Wimbledon

2 milioni di followers su Instagram. Portatrice di una bellezza e di un fascino che, parole sue, ‘potrei smettere di giocare a tennis domani e fare comunque una vita agiata‘. Ingaggiata da anni dall’agenzia IMG Models, che si occupa dell’immagine e della carriera di alcune delle modelle più belle del mondo, Eugenie Bouchard non la smette di sorprendere. Tutto questo, che sarebbe già più che abbastanza, non le basta. Giocatrici si nasce e modelle si diventa.

Il sacro fuoco dell’impegno agonistico, che l’aveva abbandonata per qualche anno – con la non trascurabile parentesi di un infortunio alla spalla che l’ha tenuta lontana dai campi per 17 mesi – si è nuovamente impossessato di lei.

Tornata a calcare i campi del circuito professionistico WTA nell’agosto del 2022, la stupenda Bouchard ce la sta mettendo tutta per tornare vicina a quella che era. Parliamo di un’atleta arrivata fino al numero 5 del ranking mondiale e protagonista, nell’anno di grazia 2014, di una finale Wimbledon condita da due semifinali agli Australian Open e al Roland Garros.

La risalita è lunga e difficile, l’attuale 221esimo posto nel ranking non facilita di certo il cammino nei maggiori tornei del circuito. Dove per lei è obbligatorio passare dalle qualificazioni. L’ultimo tentativo fatto, quello di accedere al tabellone principale di Wimbledon, è stato un buco nell’acqua. Ma il suo sorriso non l’ha abbandonata.

Bikini da urlo e sorriso smagliante: è la ‘solita’ Genie

Eugenie Bouchard è una che, a costo di incassare critiche anche feroci, non si è mai negata un’attività social che più fervida di contenuti e condivisioni non si può. Del resto, quando ti seguono due milioni di persone, il caso vuole che si debba ricambiare tanto affetto e tanta popolarità. Già protagonista di storici shooting che sono entrati di diritto nella storia dei social media perchè divenuti ben presto virali sul web, Genie continua a deliziare la numerosissima platea che l’accompagna quotidianiamente.

L’ultimo selfie, scattato dopo aver fallito l’accesso al main draw dei Championships – è stata sconfitta in due set dalla belga Minnen, numero 13 del tabellone delle qualificazioni – è di quelli che non passano inosservati.

Cappellino azzurro intonato con un bikini che evidenzia le sue forme, l’avvenente canadese sembra davvero in splendida forma. Il già citato sorriso a 32 denti che sempre l’ha contraddistinta, stavolta nasconde un non so che di misterioso, di accattivante, di malizioso. Che stia preparando qualche altra condivisione, magari piccante? I fans restano in trepida attesa, pronti a godersi l’ennesimo spettacolo.