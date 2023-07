Ecco il calendario di Serie A: ecco i big match

Questa mattina a Milano è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2023/24, che avrà inizio nel weekend del 20 agosto e terminerà nel fine settimana del 26 maggio 2024. Un campionato di Serie A che riparte col Napoli Campione e le altre dietro ad inseguire.

LE SFIDE TRA LE TRE BIG DELLA SERIE A

Inevitabilmente, nonostante gli occhi puntati sui detentori del titolo del Napoli, i match più importanti sono quasi sempre quelli di Juventus, Milan e Inter. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter andrà in scena all’andata all’Allianz Stadium il prossimo 26 novembre alla 13^, mentre il ritorno sarà il 4 febbraio alla 23^. I derby della Madonnina andranno in scena il 17 settembre, alla 4^ giornata, nella San Siro nerazzurra, il ritorno in casa rossonera alla 33^ il 21 aprile. Juventus e Milan, altra classicissima di Serie A, si giocherà: all’andata il 22 ottobre per la 9^ giornata a San Siro, il ritorno invece sarà alla 34^ il 28 aprile all’Allianz.

IL CALENDARIO DEI CAMPIONI D’ITALIA

Il Napoli, Campione della Serie A 2022/23, sarà la squadra a cui tutti guardano per la vittoria finale. I partenopei già alla 3^ sfideranno al Maradona la Lazio di Sarri, mentre il ritorno sarà alla 22^. Alla 10^, il 29 ottobre ospiterà anche il Milan, che poi restituirà il favore l’11 febbraio alla 24^. Il 3 dicembre sarà poi la volta di Napoli-Inter, valida per la 14^ giornata, il ritorno invece andrà in scena a San Siro alla 29^ il 17 marzo. Poi l’attesissima Juventus-Napoli, il 10 dicembre alla 15^, con ritorno al Maradona alla 27^ il 3 marzo. E poi, la doppia sfida alla Roma, altra sfida pericolosa per i campioni: all’andata, all’Olimpico, il 23 dicembre alla 17^, mentre il ritorno alla 34^ il 24 aprile.

IL DERBY DI ROMA

L’altro big match atteso è quello del derby di Roma. Lazio e Roma si troveranno per la prima volta il 12 novembre nell’Olimpico biancoceleste. Invece, José Mourinho ospiterà la squadra di Sarri il prossimo 7 aprile alla 31^ giornata.

