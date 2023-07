Federica Pellegrini perde le staffe, è successo davanti a tutti

Federica Pellegrini rimane sempre protagonista, l’ex campionessa del nuoto olimpico è protagonista per una sorta di sfuriata

Le attenzioni sulla leggenda del nuoto italiano sono sempre raddoppiate, rimane al centro della discussione anche ora che ha lasciato l’attività in piscina.

La seconda vita di Federica Pellegrini è forse ancora più osservata rispetto a quando trionfava nel nuoto italiano e mondiale, facendo razzia di medaglie e di trofeo. La leggenda dello sport è un volto televisivo, avendo partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, ma anche un caso letterario dopo la pubblicazione della sua biografia, sul privato è stata abbastanza schietta.

Insieme a Matteo Giunta è stata protagonista in tv… e ora anche con una sfuriata, particolarmente osservata dai fan ed emersa da un’indiscrezione sui canali social. Un siparietto abbastanza particolare che emerge all’interno di un ristorante.

Federica Pellegrini, la sfuriata è alimentare

Il rapporto con Matteo Giunta è bello ma anche litigarello: i due si sono conosciuti proprio in piscina, con lui che era stato il suo allenatore. La Pellegrini, che era stata fidanzata con Filippo Magnini e Luca Marin, ha scelto il suo coach come uomo per la vita, non mancando di ravvivare il loro rapporto con qualche rimprovero. La stupenda ex nuotatrice al ristorante ha però criticato Giunta, in particolare su una scelta che metterebbe un po’ a rischio la linea di una ex atleta come lei, sempre perfetta e priva di grasso.

È un siparietto social già analizzato, quello che va in scena anche per tante altre coppie ma che è curioso da notare per le coppie vip. Il marito di Federica Pellegrini ha ordinato un dolce mastodontico, un piatto con due pancakes strabordanti di crema alla nocciola. Uno strappo vero e proprio all’alimentazione salubre da atleta o comunque da persone che tengono molto alla forma sportiva, la Pellegrini ha stuzzicato e non poco il marito per questa scelta di fine pasto abbastanza insolita.

La golosità di Giunta è un’arma quasi a doppio taglio, con ironia la Pellegrini ha sottolineato l’abbondanza della porzione: “Sentiti in colpa, molto in colpa. Voglio vedere come li finisci e so che non farai fatica”. Un siparietto che mostra come la coppia sia protagonista anche per episodi della vita quotidiana e chissà che questi duetti non possano ripetersi anche in tv. La prossima stagione televisiva potrebbe registrare la presenza dei due in qualche trasmissione sportiva o di intrattenimento, non manca di certo la verve in coppia.