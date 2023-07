Georgina Rodriguez, vacanze bollenti: il selfie dall’alto esalta il Lato A

Georgina Rodriguez sta spopolando con gli scatti delle sue vacanze italiane, look sempre più provocanti ed esplosivi

Giorno dopo giorno, restiamo sempre più senza fiato di fronte agli scatti delle principali bellezze del web, che come prevedibile stanno marchiando a fuoco l’estate 2023 con il loro fascino super seducente. In primissima fila, e non potrebbe essere altrimenti, Georgina Rodriguez, che si conferma tra le presenze femminili più amate in assoluto sui social.

La modella e influencer ispano-argentina si è presa la scena con gli scatti delle sue vacanze in Italia, per la precisione in Sardegna, insieme a Cristiano Ronaldo e ai loro figli. La famiglia si sta godendo ogni momento in uno scenario incantato, quello della Costa Smeralda, luoghi che CR7 e la sua compagna del resto conoscevano già molto bene grazie ai loro trascorsi italiani ai tempi della militanza con la Juventus dell’asso portoghese.

Una vacanza che naturalmente è all’insegna del lusso per l’attaccante e la sua musa, tra una villa da favola e giri in yacht in un mare cristallino. Ad attirare l’attenzione, naturalmente, soprattutto le pose da urlo di Georgina, che sembra più in forma che mai e sta sfoderando tutte le sue armi, forte di un fascino e una sensualità da capogiro che non possono lasciare indifferente la community.

Georgina Rodriguez scollatissima in barca, lady CR7 incendia il web: temperature altissime

Proprio in questi giorni del resto Georgina ha tagliato un altro traguardo prestigioso, quello dei 50 milioni di followers su Instagram, ribadendo, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto ormai sia una icona planetaria di classe, bellezza, eleganza. E le immagini dallo yacht noleggiato con CR7 sono già tra le più iconiche dell’estate 2023.

In costume, ma non solo, Georgina mette in evidenza curve stratosferiche ed esplosive. In questo abitino rosa, la scollatura risalta come non mai e accende subito i sensi degli ammiratori, con like e commenti entusiasti da ogni dove. Una lady Ronaldo raggiante per una vacanza indimenticabile per lei, commentata, nella raccolta di scatti dell’ultimo post, in questo modo: “Per ogni respiro, canterò grazie mio Dio“, scrive nella didascalia. Ringraziano sentitamente anche i fan, che si stanno godendo una carrellata di immagini da scolpire nella memoria. Fuoriclasse assoluta di fascino seducente, Georgina non si smentisce mai e ci fa sognare ad occhi aperti.