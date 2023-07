Gli esuberi della Premier al centro del mercato in Serie A

Gli esuberi della Premier diventano tesori in Italia, come se fosse un porto sicuro, una certezza per i campionati europei durante il mercato. Scovare talenti dal calcio inglese è un investimento quasi certo, o per lo meno una pista da tenere sempre in considerazione.

Chelsea, Pulisic e Lukaku per le milanesi

Il Chelsea in tal senso diventa uno dei principali pozzi da cui attingere. Christian Pulisic ha già le valigie pronte, rifiuta l’offerta di 25 milioni di euro proveniente dal Lione e attende l’assalto rossonero. Lo statunitense è promesso sposo del Milan ormai da tempo, ma i diavoli sono ancora fermi all’offerta da 14 milioni.

In casa Blues l’infinita storia Lukaku resta in primo piano. Un silenzio assordante che si protrae da settimane, il belga resta la priorità dell’Inter e il duo Marotta-Ausilio lavora sottobanco per riportare il centravanti a Milano.

Dalla Premier i rinforzi per le romane

Anche Lazio e Roma puntano la lente d’ingrandimento oltremanica. I biancocelesti usufruendo del Decreto Crescita potrebbero accaparrarsi l’esterno del Crystal Palace, Wilfred Zaha. A Sarri piace, ma si attende l’ok di Lotito.

Sul fronte giallorosso fa gola Adama Traorè, l’esterno spagnolo è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato Wolverhampton. Tiago Pinto da il via al restyling del reparto offensivo e guarda con attenzione diversi profili. Scamacca tra tutti resta in pole position (anche sul fronte Milan) , ma il West Ham complica la trattativa chiudendo le porte per un eventuale prestito. Si guarda quindi in casa del Leicester retrocesso, dove il tandem offensivo che piace è quello formato da Kelechi Iheanacho e Patson Daka.

L’Italia è pronta per dare nuova vita a dei talenti messi in ombra in Premier League… fuori dai progetti oltremanica e al centro del mercato tricolore.