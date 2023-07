Bye bye Inter: destinazione inaspettata

Destinazione un po’ a sorpresa per un calciatore che stava seguendo anche l’Inter: per i nerazzurri salterebbe un’ottima opportunità

I nerazzurri sembrerebbero voler fare prima il resoconto delle uscite per poi agire più concretamente ancora sul mercato in entrata. L’Inter ha già messo al lavoro Beppe Marotta che comunque nei primi giorni della finestra estiva, un nome importante a Milano lo ha portato: Marcus Thuram.

Visti i copiosi addii però, c’è ancora tanto da fare. Se Thuram sostituisce Dzeko, con la speranza di poter riavere Romelu Lukaku, bisognerà poi intervenire su difesa e centrocampo. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, è praticamente fatta per Yann Aurel Bisseck, ma non sarà lui l’unico ad arrivare.

Simone Inzaghi preferirebbe non dover adattare più dei terzini come Darmian nella difesa a 3 e sa che intanto è partito anche Danilo D’Ambrosio. Tutto quindi, farebbe pensare ad un altro intervento se non due sul mercato, da parte dei nerazzurri che intanto vedono ora allontanarsi ancora di più un papabile obiettivo che certo non era facile da raggiungere. Si tratta dello spagnolo del Barça, Eric Garcia.

Calciomercato Inter, destinazione inaspettata per Garcia

Parrebbe infatti che nella lista dei desideri di Inzaghi ci fosse anche Eric Garcia, difensore classe 2001 in uscita dal Barcellona. Appena arrivato dal Manchester City, il calciatore nato proprio in Catalogna ha totalizzato 36 presenze tra campionato e coppe, salvo però vedere il suo score scendere a sole 16, l’anno dopo. Impiegato pochissimo, il centrale avrebbe deciso di andar via, ma come detto, sembrerebbe ormai sempre meno vicino ad una possibile trattativa per arrivare in Italia.

Conterebbe a quanto pare la voglia del calciatore di continuare a giocare in Spagna, dove secondo le ultime notizie filtrate da fichajes.net, adesso ad attendere il difensore ci sarebbe il Real Betis. Gli andalusi giocheranno nella prossima edizione dell’Europa League e probabilmente darebbero anche il minutaggio sperato a Garcia.

Tornando invece ai nerazzurri, ci sono diverse voci su chi potrebbe arrivare per fare da titolare sin da subito. Si parla di Merih Demiral, classe ’98 in forza all’Atalanta e per cui ci vorrebbero circa 15 milioni, ma anche di Samuel Umtiti, difensore di 29 anni che già ha una importante esperienza europea e che da poco ha lasciato proprio Barcellona per diventare un parametro zero molto interessante.

La difesa rappresenta quindi un passaggio importante per i meneghini, che soprattutto dopo l’addio di Skriniar hanno bisogno di un colpo di rilievo. Garcia però dovrebbe rimanere in Spagna.